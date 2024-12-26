Euronews: источники в правительстве Азербайджана подтвердили, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой

Российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря. Об этом пишет Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По словам собеседников издания, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Как утверждают источники Euronews, экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, после чего он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау. По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту.

После авиакатастрофы в Актау появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Airlines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Известно, что в зоне посадки самолета действовали российские силы ПВО, которые отражали атаку украинских дронов.

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