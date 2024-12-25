При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек

В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Актау на западе Казахстана, погибли 38 человек. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, его слова приводит Tengrinews.kz.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», — сказал Бозумбаев.

Госпитализированы 29 человек, в том числе трое детей. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, двое граждан Кыргызстана, гражданство еще троих человек уточняется.

Всего на борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа, пишет Tengrinews со ссылкой на данные МЧС Казахстана.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнял рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки.

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