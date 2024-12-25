Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане На борту находились 69 человек, выжили более 30

Azamat Sarsenbayev / Reuters / Scanpix / LETA

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Все эпизоды Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Главное 00:00 04:36

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту упавшего самолета находились 64 пассажира и пять членов экипажа, сообщили в МЧС Казахстана. Первоначально агентство «Казинформ» сообщало, что в самолете летели 105 человек и пять членов экипажа, но в дальнейшем агентство уточнило эту информацию. Минтранс Казахстана сообщал, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. AZAL опубликовал в телеграм-канале список 62 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту.

Список пассажиров 1. Агаев Рамин 2. Ахмедов Рашад 3. Алимирзаева Хадиджа 4. Алимирзоев Али 5. Алиев Замин Идрис 6. Анкбазова Малейка 7. Арсбаева Джейран 8. Арсбаева Мадина 9. Асанов Ринат 10. Ацаева Зайра 11. Бабаев Анар 12. Байрамова Лейла 13. Байрамзаде Айхан 14. Бислиева Джамиля 15. Девришов Самир 16. Девришов Тофик 17. Джунышалиев Эрлан 18. Эдиев Увайс 19. Эганов Мухаммедали 20. Евстигнеева Кристина 21. Филиев Рамазан 22. Гадиров Гейдар 23. Гистаров Ибрагим 24. Гистаров Рашид 25. Гогамова Моминат 26. Гурбахов Хамзат 27. Яндаров Арби 28. Ибрагимов Рамин 29. Игидова Нармин 30. Исмаилов Исмаил 31. Исмаилов Хабиб 32. Джафаров Тогрул 33. Джалилов Низами 34. Джараев Ариф 35. Джараев Хаджибрахим 36. Джараев Магир 37. Джеров Хызри 38. Джерова Салихат 39. Джумакулов Бауржан 40. Джутаева Салима 41. Халаева Хафисат 42. Костиев Ибрахимхан 43. Махсудова Галина 44. Мамедов Заур 45. Мехдиев Ядыгар 46. Мустафаев Фаиг 47. Омарова Лейла 48. Осмонов Тилек 49. Папахов Мухаммед 50. Рахимов Субхонкул 51. Садыгов Гошгар 52. Саидуллаев Зинатул 53. Шабанова Вафа 54. Шаймерданова Гаук 55. Сираджов Нуруллах 56. Сираджова Муслимат 57. Тулешинов Сандибек 58. Тутунчиев Махмуд 59. Убаев Арби 60. Езнаева Рана 61. Джамалулла Медин 62. Джумагат Эльдар Список членов экипажа 1. Кшнякин Игорь 2. Кальянинов Александр 3. Алиева Хокума 4. Асадов Зульфугар 5. Рагимли Айдан

Сколько человек погибли, пока неизвестно, при этом есть выжившие. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили «Интерфаксу», что на месте крушения нашли тела четырех погибших. В МЧС Казахстана сообщили, что погибли пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперативном штабе. Среди раненых трое детей, сообщает Shot. В МЧС сообщили, что госпитализированы двое детей. Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана опубликовало список 29 человек, выживших при крушении, в нем упомянуты имена 10 россиян. МЧС готовит списки пострадавших.

МЧС Казахстана открыло горячие линии, по которым можно узнать информацию о пострадавших и погибших при крушении самолета: в командном центре МЧС 8-96.55.7172-21 и городе Актау 8-90.31.7292-91.

Специалисты МЧС на месте крушения пассажирского самолета недалеко от Актау, 25 декабря 2024 года Azamat Sarsenbayev / Reuters / Scanpix / LETA

Kazakh Emergency Situations Ministry

На борту самолета находились россияне. По данным министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана. Телеграм-канал Shot опубликовал списки граждан России, находившихся на борту, в нем 15 человек, в том числе двое детей 2011 и 2013 годов рождения.

Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о пострадавших, пишет ТАСС. По предварительным данным, клиентов российских туроператоров на борту потерпевшего самолета не было, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Момент крушения самолета попал на видео. На кадрах видно, как самолет при заходе на посадку врезается в землю под углом 45 градусов, после чего происходит взрыв. Также в сети появились видео, снятые после крушения. На записях видно выживших.

В Казахстане упал самолет Баку — Грозный Meduza

По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщило азербайджанское агентство АПА. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки.

Причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию. Об этом же заявили в Росавиации. В то же время Orda.kz сообщает, что, по данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту самолета взорвался баллон. Очевидцы рассказали Orda.kz, что в двигатель воздушного судна попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон. «Взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание» — сообщили очевидцы.

Самолет упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой в аэропорту Актау, пишет Orda.kz. Перед крушением самолет кружил над аэропортом, следует из данных сервиса Flightradar. Представители сервиса сообщили, что самолет с трудом удерживал высоту более одного часа. В AZAL заявили, что лайнер «совершил аварийную посадку в трех километрах от города Актау».

График с данными о высоте и вертикальной скорости для рейса J28243. Самолет с трудом удерживал высоту более одного часа (с 05:14 UTC по 06:28 UTC)

Самолет направился в Казахстан после того, как не смог получить разрешение на посадку в Грозном из-за тумана. После этого лайнер перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Грозного.

Правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета. «Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал он в телеграм-канале. Кадыров пожелал выздоровления пострадавшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, и желает выздоровления пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин уже позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования.

Ильхам Алиев решил вернуться в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.