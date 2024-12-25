В Казахстане разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный

Пассажирский самолет Embraer 190 разбился возле города Актау на западе Казахстана, сообщает Tengrinews 25 декабря. Самолет упал на территории аэропорта Актау, сообщает Orda.kz.

По предварительным данным, упал пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту разбившегося самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, пишет Baza.

По предварительным данным, самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом, следует из данных сервиса Flightradar.

Момент падения самолета попал на видео.

МЧС Казахстана подтвердило данные о крушении самолета вблизи Актау, на месте падения возник пожар. При крушении самолета, по предварительным данным, есть выжившие, сообщили в МЧС.

Самолет из Баку из-за тумана в Грозном перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта Грозного.