Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил корреспонденту Tengrinews заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

«Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается», — сказал он.

Позже на брифинге в Актау Бозумбаев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, повторил, что «опровергнуть какую-либо версию невозможно». По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.

Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев также выступил на брифинге, рассказав, как происходило крушение самолета. По его словам, аварийные службы аэропорта Актау были готовы принять лайнер. Экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочную полосу аэродрома, «в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна». В частности, самолет отклонился в сторону. В 11:28 была потеряна связь с экипажем и самолет упал.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту. После авиакатастрофы были опубликованы видеозаписи с повреждениями фрагментов самолета Azerbaijan Airlines: на обшивке обломков заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Из-за этих кадров появилась версия, что самолет могли сбить российские средства ПВО.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщило, причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух». По словам собеседников издания, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

На чем строится эта версия На обшивке рухнувшего в Актау Embraer видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов ракеты Где могла произойти атака на самолет? Это российская ПВО? Объясняем коротко