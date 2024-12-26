Кремль отказался «выстраивать гипотезы» о причинах крушения самолета в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет выдвигать гипотезы причин самолета Azerbaijan Arilines под Актау в Казахстане до окончания следствия, сообщает «Интерфакс» 26 декабря.

«До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия», — сказал Песков на брифинге в Москве.

После крушения самолета Azerbaijan Arilines в Казахстане на обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Появилась версия, что самолет могли атаковать российские системы ПВО, которые 25 декабря отражали атаку украинских беспилотников. Власти Казахстана назвали такие предположения «спекуляциями».

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