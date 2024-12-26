Председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев назвал неправильным и неэтичным выдвигать версии, что самолет Azerbaijan Airlines, в Актау, могли обстрелять. Его слова приводит издание Orda.kz 26 декабря.

«Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы», — заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

После авиакатастрофы в Актау 25 декабря появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Arilines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Из какого оружия поразили самолет, неизвестно. Однако установлено, что в зоне посадки самолета действовали российские силы ПВО, которые отражали атаку украинских дронов.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил вечером 25 декабря, что преждевременно делать выводы о причинах катастрофы. «Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока голословно что-либо говорить не могу», — сказал Бозумбаев.

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