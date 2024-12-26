Самолет Azerbaijan Airlines, вероятно, сбили российские силы ПВО. При крушении погибли граждане Азербайджана, Казахстана и России Что известно на следующий день после авиакатастрофы

Разбившийся самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане, 26 декабря 2024 года The Administration of Mangystau Region / AP / Scanpix / LETA

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный, 25 декабря вблизи Актау на западе Казахстана, сбили российские силы ПВО, сообщил 26 декабря телеканал Euronews со ссылкой на источники. Собеседники журналистов в правительстве Азербайджана заявили, что причиной крушения самолета стала российская ракета класса «земля-воздух». По словам источников, российские силы ПВО выпустили ракету в направлении самолета AZAL во время «активности» беспилотников в Грозном (регионы Кавказа атаковали украинские БПЛА). Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Источники Euronews заявили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на то, что пилоты запрашивали экстренную посадку. Пассажир рейса Баку — Грозный Субхонкул Рахимов, получивший ранения при крушении, рассказал ТАСС, что экипаж Azerbaijan Airlines трижды пытался посадить самолет в Грозном. Экипажу сказали лететь через Каспийское море в сторону Актау на западе Казахстана, пишет Euronews. По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Британская компания Osprey Flight Solutions, специализирующаяся на авиационной безопасности, предупредила своих клиентов, что «рейс Azerbaijan Airlines, скорее всего, был сбит российской системой ПВО», сообщило агентство Associated Press.

Власти Азербайджана, России и Казахстана официально не комментируют версию, что самолет сбили российские силы ПВО. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 декабря, что самолет AZAL, изменил курс «из-за ухудшения погоды», а авария произошла «при посадке» в Казахстане. «Причины аварии нам неизвестны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован», — заявил Алиев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается «выстраивать какие-либо гипотезы» до выводов следствия. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал «спекулятивными» попытки «делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее».

Вскоре после крушения самолета появились видеозаписи, на которых видно, что на обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты.

подробнее о следах от ракеты

На обшивке рухнувшего в Актау Embraer видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов ракеты Где могла произойти атака на самолет? Это российская ПВО? Объясняем коротко 3 карточки

В результате крушения погибли граждане трех стран — Азербайджана, России и Казахстана. Минздрав Азербайджана опубликовал список 25 погибших при авиакатастрофе, это пассажиры и члены экипажа в возрасте от 19 до 64 лет. Как сообщает 1news, в списке упомянуты только граждане Азербайджана. По данным МЧС Казахстана, в результате крушения погибли шесть граждан этой страны. В авиакатастрофе погибли семь россиян, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Все три гражданина Кыргызстана, летевшие в самолете, выжили.

По состоянию на день 26 декабря, опознаны тела 10 погибших в авиакатастрофе: четверо граждан Азербайджана, трое россиян и трое гражданин Казахстана, сообщили РИА Новости в МЧС Казахстана.

Утром 26 декабря борт МЧС доставил из Актау в Москву девять россиян, выживших при авиакатастрофе. Граждан Азербайджана, получивших ранения, днем 26 декабря начали готовить к отправке в Баку.

В Азербайджане 26 декабря — день траура. Память погибших при крушении почтили минутой молчания в аэропорту в Баку, откуда вылетел рейс Azerbaijan Airlines. Там установили мемориальный стенд в память о погибших в авиакатастрофе. К посольству Азербайджана в Москве несут цветы. Власти Чечни пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших в крушении самолета.