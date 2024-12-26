Борт МЧС вывез из Актау девять россиян, выживших при крушении самолета Azerbaijan Airlines

Обновление. Борт МЧС с ранеными россиянами прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский около 10:30 мск, сообщает ТАСС.

Девять граждан России, в том числе один ребенок, получившие ранения при авиакатастрофе Azerbaijan Airlines в Актау на западе Казахстана, утром 26 декабря вылетели самолетом Ил-76 МЧС России в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Состояние эвакуируемых россиян оценивается как тяжелое, но они транспортабельны, им будет оказана вся необходимая медпомощь на борту, сообщил РИА Новости врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский.

По данным Минздрава РФ, трое пострадавших в авиакатастрофе находятся в крайне тяжелом состоянии, одна пациентка — в тяжелом состоянии, а пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

В управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана, в свою очередь, сообщили «Интерфаксу», что в 8:30 утра (6:30 мск) борт санитарной авиации МЧС России вывез восемь россиян, находившихся в больнице Актау.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines в областную многопрофильную больницу в Актау доставили 27 пострадавших, из них 15 граждан Азербайджана, восемь граждан России, три гражданина Кыргызстана, а также одну пострадавшую, личность которой не установлена, отметили в управлении.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, такими как закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок первой-второй степени.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. В МЧС Казахстана сообщили утром 26 декабря, что опознаны тела семи погибших.

На обшивке разбившегося самолета Azerbaijan Arilines обнаружили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов крупной зенитной ракеты. О том, из какого оружия поразили самолет, до конца неясно. При этом известно, что утром 25 декабря в зоне посадки самолета российские системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников.

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