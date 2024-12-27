Глава Росавиации подтвердил, что аэропорт Грозного во время захода на посадку самолета Azerbaijan Airlines атаковали беспилотники

Глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода на посадку самолета Azerbaijan Airlines в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Его заявление опубликовал ТАСС.

По его словам, обстановка в тот день и те часы в районе аэропорта в Грозном «была сложная».

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — сказал глава Росавиации.

Он утверждает, что в районе аэропорта также был плотный туман. Пилоты пытались дважды посадить самолет в Грозном, но сделать это не удалось.

Ядров утверждает, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек.

Euronews и Reuters со ссылкой на источники в правительства Азербайджана сообщали, что причиной крушения стала российская ракета. По их версии, ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Как утверждают источники Euronews, экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, после чего он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау.

В парламенте Азербайджана потребовали от России извинений в связи с крушением самолета. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе заявлений из Баку о том, что России следовало бы извиниться из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, но «не вправе давать оценок» до завершения расследования причин катастрофы.

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