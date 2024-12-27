Кремль в курсе заявлений из Баку о том, что России следовало бы извиниться из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, но «не вправе давать оценок» до завершения расследования причин катастрофы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них», — цитирует его слова «Интерфакс».

Накануне депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от России извинений из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно, — сказал он. — Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим».

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Самолет упал в Казахстане после того, как его отказались принять аэропорты в России. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 человек выжили.

После авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что властям страны неизвестны причины крушения самолета Azerbaijan Airlines. Позже Euronews и Reuters со ссылкой на источники в Азербайджане сообщили, что причиной катастрофы стала ракета российской ПВО.

В Кремле накануне отказались «выстраивать гипотезы» о причинах крушения самолета в Казахстане.

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