Война Тысяча тридцать восьмой день. НАТО увеличит присутствие в Балтийском море после повреждения кабелей между Эстонией и Финляндией

Украинский танкист на позиции под Покровском в Донецкой области Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Главная новость последних нескольких дней — катастрофа самолета Azerbaijan Airlines, который направлялся из Баку в Грозный. По всей вероятности, его сбила российская ПВО. Как вы считаете, насколько опасно сейчас летать гражданскими авиарейсами в России? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Эстония привлекла патрульные корабли ВМС для охраны энергетических кабелей. НАТО увеличит присутствие в Балтийском море

Эстония привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, который обеспечивает энергетические связи между Эстонией и Финляндией, сообщило министерство обороны страны.

«Наша задача — немедленно дать понять, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами», — заявил глава ведомства Ханно Певкура. По его словам, действия эстонской стороны скоординированы с финским флотом и финской пограничной службой.

Решение было принято после того, как 25 декабря вышел из строя соединяющий Эстонию и Финляндию энергокабель Estlink 2. Тогда же стало известно о неисправностях трех других морских телекоммуникационных кабелей между странами. Сроки ремонта кабеля Estlink 2 оцениваются в семь месяцев.

На следующий день стало известно, что власти Финляндии задержали нефтяной танкер «Игл Эс», который перевозил нефть из России в Египет. Танкер, ходящий под флагом Островов Кука, предположительно, является частью теневого флота России, который занимается поставками нефти в обход западных санкций.

Танкер обнаружили рядом с местом повреждения кабеля; он замедлял ход, когда в работе Estlink 2 начались помехи. Сейчас ведется расследование, которое призвано установить, связан ли «Игл Эс» с повреждением кабеля и если да, то было ли оно случайным или же это спланированная диверсия.

Вопрос о повреждении Еstlink 2 уже обсуждался на уровне НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте 27 декабря заявил, что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море, но когда именно и каким образом это произойдет, он не уточнил.

Власти России не сочли нужным предметно комментировать инцидент с кабелем. «Это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о задержании судна, перевозившего российскую нефть.

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Россия

Зарубежные авиакомпании приостанавливают полеты в РФ

Три зарубежных авиакомпании временно приостановили полеты в Россию в связи с распространением версии о том, что причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стала российская ПВО, отражавшая атаку украинских дронов.

Первым это сделал израильский национальный перевозчик El Al. Компания 26 декабря заявила, что приостанавливает рейсы в Москву (в другие города РФ она не летает). Пока полеты прекращены на одну неделю.

Утром 27 декабря казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила на неопределенный срок полеты из Астаны в Екатеринбург «по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию». При этом рейсы в находящиеся восточнее Екатеринбурга Омск и Новосибирск авиакомпания отменять не стала.

Вслед за этим Azerbaijan Airlines объявила, что с 28 декабря не будет летать в семь городов России — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу (о приостановке рейсов в последние два города компания объявляла еще в день авиакатастрофы). При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск Azerbaijan Airlines продолжит.

В Азербайджане считают, что причиной крушения самолета стало попадание ракеты российской ПВО — во время полета разбившегося лайнера на Кавказе отражали атаку украинских беспилотников. Источник в администрации Ильхама Алиева 27 декабря заявил, что Баку требует «признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций».

Власти России отказываются признавать ответственность за крушение самолета, ссылаясь на отсутствие результатов расследования. «Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них», — сказал 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские аэропорты во всей европейской части страны в последние недели регулярно приостанавливают работу из-за атак украинских беспилотников. Так, утром 27 декабря временно не принимали рейсы аэропорты Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда.

Война глазами читателей «Медузы»

Георгий (Дубна). <…> Честно говоря, [когда именно закончатся боевые действия] это не имеет значения по сравнению с тем, что Путин уже стратегически победил, с какого угла ни посмотри. Он дождался прихода правых политиков-популистов в США и Европе, у которых нет принципов, которые слабы и готовы договариваться и становиться на четвереньки хоть перед самим дьяволом. Другие авторитарные режимы увидели, что если у тебя есть силы — ты можешь хапать все, что можно, и ничего серьезного с тобой не приключится. А сам конфликт усилил современную фрагментацию мира. <…>

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