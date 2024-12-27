Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург «после оценки рисков»
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air до 27 января 2025 года приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. <…> Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков.
Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость авиабилетов и предложат им бесплатно изменить бронирование на другие полеты авиакомпании.
При этом Qazaq Air продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, «которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков».
Накануне, 26 декабря, национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию.
Авиакомпании стали отменять полеты в Россию после крушения 25 декабря лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Самолет, на борту которого находились 67 человек, следовал из Баку в Грозный. Он упал в Казахстане после того, как его отказались принять российские аэропорты. 38 человек погибли.
После крушения в соцсетях опубликовали видео обломков самолета со следами, похожими на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. По информации многочисленных источников различных СМИ, причиной крушения самолета могла стать ракета российской ПВО. В Кремле отказались «выстраивать гипотезы» о причинах авиакатастрофы. В парламенте Азербайджана потребовали от России извинений.
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