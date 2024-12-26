Национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию, сообщает израильский «9 канал».

Рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

«На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов», — сообщили в пресс-службе компании.

25 декабря в Казахстане при экстренной посадке разбился лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, погибли 38 из 67 человек на борту. По информации многочисленных источников различных СМИ, в самолет в районе Грозного могла попасть ракета российской ПВО. Официально это не подтверждается.

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