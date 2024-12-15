«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

Вертолет Sea Lynx Военно-морских сил Германии пролетает над корветом «Ольденбург» в Балтийском море недалеко от Ростока, 5 июня 2023 года Sean Gallup / Getty Images

становится ключевым очагом противостояния между Россией и НАТО, «невиданного со времен разгара холодной войны», сообщила газета The Wall Street Journal в большом материале, выпущенном 15 декабря.

По словам многочисленных западных чиновников, с тех пор, как президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО в Балтийском море, а российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО в небе над Балтийским морем. «Диверсии, предупредительные выстрелы, нарушение воздушного движения и опасные военные маневры — все это часть усиливающейся тайной кампании в Европе», — пишет газета со ссылкой на официальных лиц.

Россия в значительной степени полагается на в Балтийском море, чтобы обслуживать свой флот, поскольку Турция не пропускает военные корабли через . Кроме того, пишет WSJ, так называемый теневой танкерный флот России в обход западных санкций перевозит по Балтийскому морю нефть и оружие.

The Wall Street Journal привела подробности того, как российский корвет (бывший «Ретивый») 26 ноября 2024 года выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Ранее об этом инциденте упомянула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщало 4 декабря немецкое агентство DPA, при этом детали случившегося не раскрывались.

По данным издания, корвет сопровождал в Балтийском море нефтяной танкер «Генерал Скобелев», который перевозил нефть, направляясь на российские военно-морские объекты в Сирии. За ними следовал немецкий фрегат «Северный Рейн-Вестфалия» (F223). Он сопроводил корабль и танкер до места вблизи датского острова Борнхольм, после чего направил за ними вертолет Sea Lynx с мощным оборудованием для наблюдения. В ответ российский корвет выпустил по воздушному судну сигнальные ракеты, из-за чего пилот вертолета повернул назад. По данным немецких властей, никто не пострадал, а вертолет не получил повреждений.

Немецкий фрегат F223 участвовал в патрулировании этого района вместе с другими немецкими, датскими и шведскими военными кораблями после того, как 17-18 ноября 2024 года в Балтийском море оказались повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля: один из них соединяет Финляндию с Германией, а другой — Швецию с Литвой. После обрыва кабелей 19 декабря задержали китайский сухогруз Yi Peng 3. Судно заподозрили в том, что оно намеренно несколько часов тащило свой якорь по морскому дну, чтобы оборвать кабели. Следователи считают, что за этим стоит российская разведка. Сейчас китайский сухогруз стоит на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией, окруженный полицейскими судами и военными кораблями НАТО.

Западные чиновники считают, что российская разведка использует коммерческие суда для атак на критически важные объекты инфраструктуры, в том числе на кабели передачи данных и трубопроводы. Кроме того, по данным западной разведки, российские агенты через Литву, одну из стран Балтии, отправляли по DHL зажигательные устройства, которые перевозили на коммерческих самолетах.

Читайте также

Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью

Читайте также

Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью

После начала российско-украинской войны и последовавшего вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Балтийском море. Россия проводит невиданную со времен холодной войны агрессию по отношению к соседним странам, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, после инцидента с немецким вертолетом военно-морские силы Германии и другие союзники решили увеличить свое присутствие в Балтийском море.

НАТО в прошлом почти не реагировала на нападения, за которыми, предположительно, стоит Россия, а в некоторых случаях власти не говорили о причастности российской стороны, «чтобы не сеять панику среди населения», рассказали WSJ многие чиновники.

Некоторые ветераны холодной войны сказали The Wall Street Journal, что Россия «просто вернулась к позиции, которая была привычной до падения Берлинской стены».

«Мы не можем защитить всю критическую структуру — кабели, трубопроводы, энергетические объекты, центры обработки данных — от гибридных атак. Только сейчас мы понимаем, насколько мы уязвимы», — сказал изданию бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге.

Бывший сотрудник национальной разведки США в Европе Кристофер Чиввис, работавший в администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена, сказал изданию, что действия России пока не привели к серьезным последствиям, но Москва «играет с огнем», когда усиливает атаки, в том числе отправляет зажигательные устройства на коммерческих самолетах. «Этот инцидент действительно вызывает тревогу и ставит Россию в один ряд с Ираном, ведь речь идет о терроризме. Хотя она никогда не хотела оказаться в этом ряду», — сказал он.