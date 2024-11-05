Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью

Центр DHL в немецком Лейпциге. 28 февраля 2014 года Marco Prosch / Getty Images

Западные спецслужбы считают, что российская военная разведка, известная как , стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в США и Канаду. Об этом 4 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведывательных служб.

В июле на складах транспортной компании DHL в английском Бирмингеме и немецком Лейпциге произошли пожары из-за возгорания посылок. В обоих случаях использовались электрические массажеры с воспламеняющейся смесью на основе магния, рассказали источники издания. Оба пожара, как считают западные спецслужбы, стали частью тайной российской операции, направленной на то, чтобы вызвать возгорания на грузовых или пассажирских самолетах, летящих в Северную Америку.

По словам источников, зажигательные устройства загорелись незадолго до того, как их планировали погрузить в самолеты. Ранее сообщалось, что посылка на складе DHL в Лейпциге загорелась на земле, потому что рейс отложили. Собеседники WSJ, знакомые с ходом расследования, рассказали, что немецкая полиция испытала муляжи зажигательных устройств и установила, что системам пожаротушения в самолетах было бы трудно справиться с воспламенением магния, поэтому пилотам пришлось бы совершить экстренную посадку. По словам источников, существовал риск крушения самолетов над океаном.

По мнению представителей спецслужб, массажеры, направленные в Великобританию из Литвы, использовали, чтобы проверить, как пронести такие устройства на самолеты, направляющиеся в США или Канаду. Полиция Литвы задержала подозреваемого, который отправил четыре зажигательных устройства, в том числе два — из офиса DHL в Вильнюсе, сообщил представитель европейских правоохранительных органов. По словам чиновника, подозреваемый представился как Игорь Прудников, но его настоящее имя — Александр Сурановас. По версии следствия, российские разведслужбы использовали его как посредника.

Прокуратура Польши сообщила, что власти задержали четырех человек в связи с пожарами и обвинили их в участии в диверсионных или террористических операциях по заданию иностранной разведки. По мнению прокуратуры, группа планировала проверить канал передачи посылок, которые в итоге должны были отправиться в США или Канаду. Польша не раскрыла имена и национальности задержанных. Польские власти сотрудничают с другими странами, чтобы найти еще как минимум двух подозреваемых. Польская разведка считает, что за этим стоят власти России.

Компания DHL использует для перевозки посылок грузовые и пассажирские самолеты. Представительница компании сообщила WSJ, что зажигательные устройства, которые загорелись в июле, перевозили на грузовых самолетах. Она добавила, что DHL сотрудничает с властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил The Wall Street Journal, что в Кремле «никогда не слышали никаких официальных обвинений» в причастности России к этим инцидентам. «Это традиционные бездоказательные инсинуации СМИ», — заявил Песков.

В Центральном разведывательном управлении США не ответили на запрос издания.

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