На складах DHL в Англии и Германии с разницей в несколько дней сгорели посылки, отправленные авиапочтой. В диверсиях заподозрили Россию

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Подразделение полиции Великобритании по борьбе с терроризмом проводит расследование из-за пожара, возникшего 22 июля на складе компании экспресс-доставки грузов DHL в Минворте, пригороде Бирмингема. Об этом 16 октября сообщила британская газета The Guardian, которая провела совместное расследование с немецкими вещательными компаниями WDR и NDR. Ранее о произошедшем пожаре не сообщалось.

По данным журналистов, пожар произошел на складе, где обрабатывают посылки перед доставкой. Сотрудники DHL и пожарные потушили огонь, никто не пострадал. Предполагается, что пакет доставили на склад по воздуху, но неясно, был ли это грузовой или пассажирский самолет, также неизвестно, откуда отправили посылку. The Guardian указывает, что, если бы посылка загорелась во время полета, это могло привести к серьезным последствиям.

Представитель полиции в Лондоне подтвердил, что сотрудники отдела по борьбе с терроризмом «расследуют инцидент в коммерческом помещении на Мидпойнт-Уэй в Минворте». По данным полиции, пожар не привел к значительному ущербу.

Расследование ведет подразделение по борьбе с терроризмом совместно со следователями из графства Уэст-Мидлендс (там расположен Бирмингем). Британские следователи, по данным The Guardian, проверяют, могли ли российские агенты подложить посылку в самолет, который направлялся в Великобританию. По версии следствия, отправленная посылка могла быть частью более широкой диверсионной кампании, которую российские агенты провели по всей Европе. Полиция сотрудничает со следователями в других европейских странах, чтобы проверить, связано ли произошедшее с другими подобными инцидентами. По делу не проводили задержаний.

Похожий случай, также в конце июля, произошел на складе DHL в Лейпциге (федеральная земля Саксония). Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг прокомментировал случившееся во время выступления в бундестаге 14 октября. По данным немецкой газеты Tagesspiegel, посылка загорелась перед погрузкой в грузовой самолет. Как предполагается, посылка могла загореться в воздухе, но из-за того, что рейс отложили, пожар произошел на земле. Томас Хальденванг во время выступления в бундестаге заявил, что, если бы посылка загорелась в полете, это могло привести к крушению самолета. Глава BfV не стал прямо обвинять Россию в случившемся, но заявил, что Германия «наблюдает агрессивное поведение российских спецслужб», а случаев шпионажа и диверсий стало больше.

В пресс-службе DHL заявили в сентябре, что посылку, сгоревшую в Германии, отправили из Литвы. Компания сообщила, что в соответствии с рекомендациями европейских властей ужесточила протоколы и процедуры безопасности. Отвечая на вопросы The Guardian о пожаре в Англии, компания заявила, что принимает меры, чтобы обеспечить безопасность своей сети и сотрудников, а также грузов клиентов, а власти нескольких стран продолжают расследования.

Следователи выясняют, связаны ли между собой пожары, произошедшие на складах DHL в Англии и Германии.

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