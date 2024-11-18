В Балтийском море повреждены два подводных кабеля, соединяющие Финляндию с Германией и Швецию с Литвой

В Балтийском море оказались повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, один из которых соединяет Финляндию с Германией, а другой — Швецию с Литвой.

О повреждении кабеля C-Lion1, проложенного между Финляндией и Германией, сообщила финская государственная компания Cinia. В сообщении говорится, что около 4 часов утра 18 ноября в кабеле была обнаружена неисправность, из-за чего услуги, предоставляемые компанией, были отключены.

В Cinia добавили, что международные телекоммуникационные соединения Финляндии проложены по нескольким маршрутам, и последствия отказа одного кабеля зависят от устойчивости соединений поставщиков услуг. Генеральный директор Cinia рассказал финскому изданию Yle, что кабель был введен в эксплуатацию в 2015 году и раньше аварий на нем не было.

Затем о повреждении кабеля, соединяющего Литву и Швецию, также сообщили в литовской компании Telia. По словам технологического менеджера компании Андрюса Шемешкявичюса, связь была оборвана около 10 утра. Он отметил, что поврежденный кабель довольно старый, и с ним уже происходили аварии. Из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась примерно на треть, однако затем связь была восстановлена ​​в обход неисправности.

Министерства иностранных дел Германии и Финляндии выпустили совместное заявление, в котором говорится, что ведомства «глубоко обеспокоены» повреждением кабеля. «То, что такой инцидент сразу же вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — говорится в заявлении.