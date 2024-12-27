В администрации президента Азербайджана отказались принять от Чечни помощь пострадавшим в катастрофе самолета Embraer. «Азербайджан требует извинений и компенсаций»

В администрации президента Азербайджана заявили, что семьи погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines не нуждаются в какой-либо помощи от властей Чечни. Об этом сказал изданию Day.Az источник в администрации главы государства.

26 декабря председатель правительства Чечни Хасан Хакимов заявил, что по поручению главы республики Рамзана Кадырова всем семьям погибших и пострадавших в катастрофе будет оказана финансовая и «вся остальная помощь, в которой они нуждаются».

«Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций», — сказал в ответ источник Day.az в администрации президента Азербайджана.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанской прокуратуры сообщило, что сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят расследование по факту крушения самолета в казахстанском Актау.

По словам собеседника агентства, еще одна группа сотрудников, отправленная в Актау, продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте крушения совместно с коллегами из Казахстана.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения стала российская ракета. Азербайджанская сторона считает, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Российские власти не подтверждали эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 декабря, что Кремль в курсе заявлений из Баку о том, что России следовало бы извиниться из-за крушения самолета, но «не вправе давать оценок» до завершения расследования причин катастрофы.