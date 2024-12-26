Война Тысяча тридцать седьмой день. Лавров обвиняет Францию в нарушении принципа «ни слова об Украине без Украины»

Украинские военные ведут огонь в Запорожской области, 25 декабря 2024 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Лавров обвинил Францию в нарушении принципа «ни слова об Украине без Украины»

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью российским и иностранным СМИ, в котором повторил позицию Москвы относительно переговоров о завершении российско-украинской войны.

Лавров сказал, что Россия готова к консультациям с администрацией Трампа, но только если переговоры «будут по сути», и что Москву «не устроит пустой разговор» о временном перемирии, так как это «путь в никуда». Он отметил, что России нужны «окончательные юридические договоренности», касающиеся первопричин, которые якобы привели, по мнению Москвы, к войне: это нарушение обязательств о нерасширении НАТО на восток и «притеснение» русскоязычных в Украине, считает Лавров. Министр обвинил Запад в том, что сейчас там хотят только «придумать какое-то перемирие, чтобы выиграть время».

При этом Лавров сказал, что РФ откликнется на сигналы, «которые поступают от новой команды в Вашингтоне», если они будут «серьезными». «Но диалог прервали американцы, поэтому им делать первый шаг. Мы ждем официального формулирования политики администрацией Трампа в отношении России», — сказал он.

Лавров также заявил, что Франция несколько раз обращалась к Москве по закрытым каналам с предложением наладить диалог по Украине.

Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем наладить диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет — о том, что ни слова об Украине без Украины.

Позицию Франции, которая выступает за отправку европейских миротворцев в Украину, Лавров назвал «двусмысленной» и заявил, что это не вызывает у Москвы «стремления относиться к ней всерьез».

Президент Франции Эммануэль Макрон активнее других продвигает идею о размещении в Украине миротворческого корпуса из стран Европы. Впервые он предложил эту идею в феврале, но она была отвергнута Германией. Позже она стала активно обсуждаться вновь, когда на встрече с Макроном и Владимиром Зеленским в ее поддержку выступил Дональд Трамп.

Как писало агентство Reuters в середине декабря, в Европе нет консенсуса по поводу отправки миротворцев в Украину, но сейчас потенциально рассматривается идея по формированию коалиции из пяти-восьми стран для реализации этого плана. Участники коалиции, как предполагается, будут действовать не в рамках документов НАТО, а в рамках двусторонних соглашений с Украиной.

Россия

Кремль попросил «не выстраивать гипотезы» о том, что самолет Azerbaijan Arilines сбила российская ПВО. Но эту версию подтверждают источники в правительстве Азербайджана

Власти России, Азербайджана и Казахстана призвали не делать «преждевременных выводов» о причинах катастрофы самолета Azerbaijan Arilines в Актау на фоне распространившейся в соцсетях версии о том, что он мог быть сбит зенитной ракетой.

«До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что «есть различные версии». «Считаю, что пока говорить об этом [причинах] преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован», — сказал он.

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, в свою очередь, назвал «спекуляциями» попытки «сразу делать какие-то выводы по фотографии». Он подчеркнул, что ни Казахстан, ни Азербайджан, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы скрывать информацию.

Разгонять такого рода оценки [о том, что самолет был сбит] — это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры. Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы.

В результате крушения самолета Embraer, следовавшего из Баку в Грозный, при аварийной посадке в Актау днем 25 октября погибли 39 человек, еще 28 находившихся на борту выжили. Вскоре после катастрофы в провоенных телеграм-каналах появилась версия о том, что самолет мог быть сбит огнем российской ПВО, которая отражала атаку украинских беспилотников на Кавказе — это происходило примерно в то же время, когда самолет должен был садиться в Грозном.

Основой для этой версии стали фотографии с места крушения самолета — на них видны пробоины в хвостовой части, похожие на повреждения от попадания поражающих элементов ракет ПВО. Кроме того, несколько выживших пассажиров рассказали, что слышали звук взрыва, когда самолет пытался зайти на посадку в Грозном. Euronews 26 декабря сообщил, что источники в правительстве Азербайджана подтвердили: самолет потерпел крушение в результате попадания российской ракеты «земля-воздух».

Подробнее об этой версии На обшивке рухнувшего в Актау Embraer видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов ракеты Где могла произойти атака на самолет? Это российская ПВО? Объясняем коротко

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Кременчуг, Украина). <…> К сожалению, как бы ни закончилась эта жуткая бойня, но справедливого мира для Украины не будет. Никто не вернет погибших, искалеченных, пропавших без вести. Никто не вернет украденное имущество, разрушенные дома и жизни. Никто не восстановит природу пострадавших от войны регионов. Для этого нужны миллиарды долларов и не один десяток лет, чтобы природа сама могла возобновить свой ресурс и баланс экосистемы. Можно выплатить компенсацию, но никакие деньги мира не залечат душевную боль от пережитого горя, скитаний и потери близких. Брешь в сердце от всего происходящего останется с нами навсегда, пока мы будем живы.

<…> Продолжать войну до полного освобождения территорий — нереально, потому что для этого просто нет необходимых ресурсов, особенно человеческих. Нет смысла освобождать развалины и пустыри, если некому будет эти развалины разбирать и отстраивать, а на пустырях некому будет сажать цветы и деревья. На мой взгляд, надо постараться сохранить хотя бы то, что есть. Надо пожалеть людей, которые бросили все и остались скитальцами на старости лет. Пожалеть детей, у которых отняли нормальное детство, мечты и привычное посещение садика и школы. Пожалеть искалеченных солдат, которые и сейчас уже не нужны государству, а после войны будут на попечении у родных и близких, а родина о них забудет очень быстро. Надо пожалеть страну и дать ей шанс на светлое будущее хотя бы на той земле, что осталась под контролем Украины.

Я за переговоры и прекращение огня как можно скорее, потому что второй жизни ни у кого из нас не будет и потому что все равно придется договариваться. Через год, два, десять — все равно будет какой-то договор или соглашение. Все войны заканчиваются переговорами. На Луну всей страной не переедешь, и агрессивный сосед никуда не исчезнет с планеты Земля. <…> Надо ли отдать свой дом, чтобы сохранить свою жизнь, если нет сил сражаться за дом, потому что преступник сильнее? Не знаю, это сложный выбор. Можно потерять все — и дом, и жизнь. А можно постараться сохранить жизнь и построить новый дом, лучше прежнего. Мира нам всем. И человечности.

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Что происходило 25 декабря

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«Медуза»