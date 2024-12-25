Война Тысяча тридцать шестой день. Массированный удар по Украине в рождественскую ночь. При обстреле города Льгов в Курской области погибли четыре человека

Спасатели тушат пожар в Днепропетровской области после российского ракетного удара по энергосистеме Украины ДСНС Украины / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Зеленский: Путин специально выбрал для массированного ракетного удара рождественскую ночь

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Удар наносился ракетами разных типов и дронами — всего было выпущено 184 ракеты и беспилотника. По данным ВСУ, российская армия выпустила по Украине 50 крылатых ракет Х-101/Х-55, 12 крылатых ракет «Калибр», 10 зенитных ракет С-300/С-400, четыре авиационные ракеты Х-59/Х-69, две северокорейские баллистические ракеты KN-23, а также 106 ударных беспилотников.

В ВСУ заявили, что силы ПВО сбили 113 воздушных целей: 55 крылатых ракет, четыре авиационные ракеты, 54 дрона. Еще 53 дрона «не достигли целей» и «локационно потеряны». «Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть попадания», — сообщили в ВСУ.

Что еще известно про последствия ударов:

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу было выпущено 12 ракет, все они были нацелены на объекты электроэнергетики. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что пострадали шесть человек. В результате удара 500 тысяч потребителей в Харьковской области остались без теплоснабжения.

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки на энергообъекты погиб один человек.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российские войска намеренно нанесли массированный удар в ночь на 25 декабря. «Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика», — заявил он.

Удар по Украине прокомментировали в Минобороны России. В сообщении говорится, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса». «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в Минобороны.

Россия

В результате удара ВСУ по Курской области погибли четыре человека

ВСУ нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Глава региона Александр Хинштейн заявил, что в результате погибли четыре человека. Пять человек госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии. По словам губернатора, серьезные повреждения получили пятиэтажный жилой дом, два жилых одноэтажных дома и салон красоты. Из-за удара также разрушен «незначительный участок газопровода».

Телеграм-канал Mash утверждает, что в городе упали «минимум шесть ракет», выпущенных из систем HIMARS. По данным канала, удары пришлись по крыше сахарного завода, ТЭЦ, жилому дому и газопроводу.

В ВСУ заявили, что удар был нанесен по расположению пункта управления 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ. По данным местного издания «Пепел Курск», пункт управления находился в районе Льговского сахарного комбината. Глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в результате удара российские войска понесли потери среди офицерского состава. Подтверждения этой информации нет.

Российские регионы 25 декабря также были атакованы беспилотниками. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калимов сообщил, что в городе Малгобек упал дрон самолетного типа. По его словам, жертв и разрушений нет.

В одном из торговых центров Владикавказа произошел взрыв из-за падения обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заявил, что дрон сбили в 08:28 по местному времени. «Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — сообщил глава республики.

В результате пожара в ТЦ погиб один человек. Беспилотники также пытались атаковать Чечню. Как обратило внимание «Агентство», секретарь Совбеза Чечни и племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров написал, что «информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект — неправда, все сбито».

Война глазами читателей «Медузы»

Анна, Смоленск. Тошнит от всего. Тошнит от войны, от новостей, от лживых заголовков, от навязчивой пропаганды патриотизма, от Путина, от того, что каждый может тыкнуть пальцем на Россию и назвать ее государством-террористом. Войну поддерживает моя бабушка, которая больше 30 (!) лет прожила в Западной Украине, там прошла вся ее жизнь, а тут она насмотрелась телевидения российского (вернувшись в Россию еще до всех этих событий) и уверовала в «националистов». Переубеждать бесполезно, разговаривать тоже. Благо, моя мама против войны и не стесняется своего мнения.

Справедливый мир, закончится ли война? Нет, война кончится тогда, когда уйдут мерзкие политики и пропагандисты — и те, кто на позоре нашей России набивает себе кошельки, чтобы потом уехать… Ах, уехать… теперь же и у россиян святая мечта — стать героем и уехать из страны, чтобы что? Вернуться на готовое, если страну в порядок приведут? А кто ее приведет, если все бегут как крысы с тонущего корабля? Не за кем идти, нет ни одного, кто бы дал надежду на жизнь в неопозоренной стране, нет никого, кто мог бы организовать нормальное движение. И что теперь, ждать, пока Путина не станет? Но нас очень хорошо обработали, и все боятся. Хоть Навальный был, и того в гроб вогнали.

Довели страну. Украине не нужно отдавать части своей страны, тогда это будет бред какой-то, а не мир. Мне такой мир не нужен, верните мне мой 2013 год.

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