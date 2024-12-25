В Харьковской области из-за удара России без тепла остались 500 тысяч потребителей
500 тысяч потребителей в Харьковской области остались без теплоснабжения в результате массированного удара России 25 декабря, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, отопление отсутствует в 2677 домах Харьковской области.
Кроме того, в Днепропетровской области без отопления остались 155 домов, в Ивано-Франковской — 81 дом. В Днепре в результате атаки погиб сотрудник ТЭС.
«Атака в день одного из величайших христианских праздников лишь подтверждает, что Россия презирает человечность», — заявил Кулеба.
Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса». По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска применили 106 беспилотников и 78 ракет различных типов, украинские силы ПВО сбили 59 ракет и 54 беспилотника, а еще 52 дрона не достигли целей.
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