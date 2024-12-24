Война Тысяча тридцать пятый день. Зеленский критикует премьера Словакии за поездку к Путину. Татьяну Лазареву приговорили заочно к шести с половиной годам колонии

Российский военный автомобиль вблизи линии фронта Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Зеленский критикует Фицо за поездку к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский усилил критику премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который провел переговоры в Москве с Владимиром Путиным о поставках газа.

«Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии. Теневые договоренности с Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — сказал Зеленский в вечернем обращении 23 декабря.

Зеленский также заявил, что Украина предложила Словакии компенсацию потерь из-за прекращения транзита российского газа, но Фицо отказался. Украинский президент не уточнил, откуда Киев мог бы взять деньги на эту компенсацию.

Словакия — один из немногих оставшихся в Европе потребителей трубопроводного российского газа. Этот газ поступает транзитом через Украину, однако 31 декабря срок действия российско-украинского соглашения о транзите истекает, и в Киеве заявили, что продлевать его не намерены.

Фицо приезжал в Москву 22 декабря, его визит заранее официально не анонсировался. По итогам встречи Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность Москвы продолжать поставки газа, если Украина согласится на транзит.

Конфликт Фицо и Зеленского стал публичным за несколько дней до этого, после встречи глав государств ЕС в Брюсселе, в которой принимал участие и украинский президент. Фицо обвинил Зеленского в том, что Словакия из-за его отказа продолжать транзит газа окажется перед лицом газового кризиса.

У Фицо и до газового вопроса были сложные отношения с Украиной. Свою избирательную кампанию в 2023 году он строил под лозунгами о прекращении военной помощи Киеву — в итоге после избрания он, однако, смягчил позицию и не стал препятствовать поставкам со стороны словацкого бизнеса, а также блокировать соответствующие решения на европейском уровне. В Европе многие политики и крупные СМИ обвиняют Фицо, как и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в «пророссийских» взглядах и критикуют за то, что его позиция мешает Европе выступать единым фронтом против агрессии Москвы в Украине.

Россия

Татьяна Лазарева заочно получила шесть с половиной лет за «оправдание терроризма»

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Гособвинитель просил для Лазаревой именно такой срок, суду на вынесение приговора потребовалось всего несколько часов после прений сторон. Защита заявила, что обжалует приговор.

Лазареву судили заочно, в ходе процесса она не признала вину. Телеведущая объявлена в международный розыск, срок приговора в ее отношении будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Уголовное дело в отношении Лазаревой возбудили в мае 2024 года по жалобе депутата Госдумы Андрея Альшевских из-за слов телеведущей в интервью об ударах украинских беспилотников по России. «Это ужасно, но я радуюсь», — сказала она.

Лазарева после начала войны уехала из России и неоднократно публично критиковала действия властей РФ. В июле 2022 года ее объявили «иностранным агентом», а в июне 2024 года Росфинмониторинг внес ее в свой перечень террористов и экстремистов.

Статья об оправдании терроризма — второй по популярности «состав преступления» в уголовных делах, возбужденных за антивоенные высказывания. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по этой статье с начала войны было заведено 228 уголовных дел. Больше заводилось только по статье о «фейках» об армии — 347 дел. Всего с начала войны уголовному преследованию за антивоенную позицию подвергнуты как минимум 1114 человек, из них 348 получили реальные сроки.

В сентябре шесть лет заочно за «оправдание терроризма» получил актер Алексей Панин, тогда же к 10 годам заочно приговорили бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева. В конце ноября суд на три года увеличил срок за «оправдание терроризма» бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову — первому в России осужденному за «фейки» об армии. «Оправданием терроризма» суд счел разговоры Горинова с другими заключенными о взрыве на Крымском мосту и подразделении "Азов".

Под следствием по статье об «оправдании терроризма» в связи с антивоенными высказываниями сейчас находятся писатель Борис Акунин и правнучка Валерия Чкалова Дарья Богданова. Они живут за пределами РФ.

Война глазами читателей «Медузы»

Мария, Санкт-Петербург. <…> Живу с глубинной уверенностью, что моя жизнь в принципе закончена, остались обязательства перед ребенком: вырастить, не дать оскотиниться. Ни разу с тех пор у меня не было мысли о том, что когда-нибудь произойдет что-то хорошее, я просто в это не верю.

<…> Мы с дочерью живем в хрущевке с отличной слышимостью. За стеной живет семья зетников, а я работаю из дома и вынуждена слушать обрывки их кухонных разговоров. Хуже всего, когда к ним приходят гости, и они под градусом наперебой начинают вещать про НАТО и коллективный Запад.

Войну поддерживают абсолютно все мои родственники (хорошо хотя бы, что они живут далеко от меня), троюродный брат на фронте, а дядья периодически объявляют в мессенджерах сбор на нужды «наших ребят». И моя 70-летняя мама из своей пенсии в 14 тысяч отправляет деньги то на дрон, то на «уазик». В первые месяцы я еще пыталась ее в чем-то убедить, но бесполезно. Она смотрит телевизор, а к Путину испытывает то же доверие, что многие испытывали в 2000 году. Ругает всех, но Путин для нее — святой человек. В общем, у меня чувство, что все вокруг за войну, и только такие издания, как ваше, помогают помнить, что я еще не сошла с ума.

Я очень переживаю за дочь. <…> Школа насквозь пропитана пропагандой и очень напоминает одну из тех картинок, на которые чем дольше смотришь, тем больше обнаруживаешь страшных деталей. Руководство горячо поддерживает войну и все, что звучит из уст Путина. Среди сотрудников много пожилых женщин, которые тоскуют по СССР и рассказывают детям, как было прекрасно. <…> Дочь учится в 7 классе и учится кое-как, хотя она неглупая. Ей важно уважать учителя, чтобы стараться. Но после того, какой абсурд она слышит в школе, мне очень трудно убедить ее, что к этим людям надо прислушиваться. Ужасно, что мне приходится напоминать ей, чтобы не говорила лишнего даже при подругах. В классе много детей сторонников войны, а если и есть учителя, которые против, то сидят тихонько. Я тоже сижу и всегда сидела. Я участвую только в безопасных акциях, никогда не выступала в соцсетях. Причина — я дорожу своей свободой, какой бы она ни была, потому что воспитываю дочь одна. Никто не поможет ей, если меня заберут. <…>.

Когда началась война, я в то же утро все рассказала дочери. Она спросила: «Почему мы до сих пор не уехали?». Этот вопрос у меня в голове каждый день. Мы не уехали, потому что у нас нет денег. Нет этой подушки, которая позволит провести на новом месте хотя бы месяц. Я часто читаю истории уехавших и всегда поражаюсь, как мало я зарабатываю. Бежать в никуда, чтобы просто убежать, я пока не могу.

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