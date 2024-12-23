Украинский оператор дрона. Донецкая область, 21 декабря 2024 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трамп сказал, что ждет встречи с Путиным. Ее подготовка пока не ведется

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить завершение российско-украинской войны. «Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп 22 декабря.

Он в очередной раз повторил, что война, на которой «уже погибли миллионы военных», никогда бы не началась, если бы президентом в 2022 году был он, а не Джо Байден.

Агентство ТАСС в ночь на 23 декабря распространило комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — о том, что предпосылок для организации встречи Путина и Трампа пока нет. «Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал он в ответ на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа.

Сам Путин во время прямой линии 19 декабря заявлял, что готов встретиться с Трампом, но не знает, когда такая встреча может произойти. «Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал российский президент, заверив, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». При этом Путин вновь обвинил Украину в нежелании договариваться.

Трамп неоднократно заявлял, что у него хорошие личные отношения с Путиным (президент РФ от аналогичных оценок воздерживался). После победы Трампа на выборах Путин поздравил его лишь на третий день, упомянув американского президента на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда же Путин заявил, что «не считает зазорным» позвонить Трампу. Как позже написала газета The Washington Post со ссылкой на источники, в тот же день Путин и Трамп пообщались по телефону. Кремль официально отрицал, что такой разговор действительно состоялся, в команде Трампа его не комментировали.

Россия

КНДР увеличивает поставки оружия Москве

Россия получает все больше вооружений от Северной Кореи, говорится в новом публичном докладе южнокорейской разведки, пишет 23 декабря «Ренхап».

По данным Сеула, КНДР поставляет в Россию 240-миллиметровые ракетные установки и 170-миллиметровую самоходную артиллерию. Также есть признаки того, что Северная Корея начинает производство и поставку новейших беспилотников-камикадзе, которые впервые официально показали Ким Чен Ыну лишь несколько недель назад в ноябре.

Также, сообщает южнокорейская разведка, КНДР готовится к ротации или к развертыванию дополнительного контингента в России. В Сеуле считают, что эти шаги направлены на получение практического боевого опыта для северокорейских военнослужащих и модернизацию собственной системы вооружений.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сеуле, Вашингтоне и Киеве и данные спутниковых снимков 22 декабря также написало об увеличении поставок корейского оружия. По данным газеты, сейчас на полную мощность в КНДР работают около 200 заводов по производству боеприпасов.

Как пишет WSJ, раньше у экспертов возникали подозрения, что Пхеньян избавляется от старых запасов оружия, но сейчас ясно, что в Россию поставляются новые вооружения. В обмен КНДР получает от России системы ПВО и помощь специалистов в создании спутников-шпионов.

Война глазами читателей «Медузы»

Юлия, Московская область. Война добила меня. Все эти годы ковида я держалась, думала, хуже не будет, и всегда было будущее. Потом настала война и будущего не стало.

Моя юность пришлась на нулевые. Тогда все менялось, из серости появились краски, другой стиль жизни, европейский, другие свободы и ценности. Нас окружали друзья, и их было много, мы передвигались между странами и гордились нашими различиями. А потом война «включила машину времени», и я сейчас вижу эволюцию в обратном направлении: мы идем обратно в серость.

Я не вижу войны. Я не чувствую ее. Это где-то далеко, не со мной, но мне очень больно. Моя жизнь без бомбежки разрушена, я потерялась, я хочу жить, но не могу, и это не мой выбор. Мое время идет вперед, но я его не живу, а как бы проживаю — день прошел и ладно, как будто я наблюдаю за происходящим со стороны. Мы больше не строим планов на будущее, а все поездки рассматриваем как возможность сбежать из России. Но даже на это уже нет сил. Сейчас ты понимаешь, что чем хуже, тем лучше. Может когда-то, в один прекрасный день все закончится, но для меня не будет победы в этой войне. Чем бы она ни закончилась, для россиян эта война будет длиться еще очень долго.

Что происходило 22 декабря

Война Тысяча тридцать третий день. Омбудсмен Украины заявил, что российские военные расстреляли пятерых пленных солдат ВСУ

Что происходило 22 декабря

Война Тысяча тридцать третий день. Омбудсмен Украины заявил, что российские военные расстреляли пятерых пленных солдат ВСУ