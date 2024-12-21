Война Тысяча тридцать второй день. В Казани украинские беспилотники повредили высотки, в Херсоне российские авиабомбы попали в онкологический диспансер

Спасатели в Бориспольском районе Киевской области на месте пожара, возникшего после удара беспилотника, 20 декабря 2024 года ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники атаковали Казань утром 21 декабря, сообщили власти Татарстана. В Минобороны РФ заявили, что дроны заходили на Казань тремя волнами и с разных направлений с 7:40 до 9:20 утра. В министерстве заявили, что средства ПВО сбили три беспилотника, а средства радиоэлектронной борьбы подавили еще три.

По данным властей Татарстана, всего в атаке участвовали восемь дронов (а не шесть, как сообщили в Минобороны). Власти заявили, что один из беспилотников сбили над рекой, другой пытался атаковать промышленное предприятие, но не попал, а шесть дронов врезались в жилые дома.

Атака дронов на Казань. Повреждены жилые дома Meduza

В мэрии Казани сообщили, что беспилотники врезались в жилые дома в трех районах города — Советском, Кировском и Приволжском. В частности, дроны врезались в 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева и 23-этажный жилой комплекс «Манхэттен» на Оренбургском тракте. В местах попаданий возникли пожары. По данным властей, никто не ранен, при этом телеграм-канал Shot сообщал, что пострадали три человека.

Во время атаки на Казань местный аэропорт, а также аэропорты в Ижевске и Саратове временно прекращали принимать и отправлять самолеты.

Украина

Более 100 российских беспилотников атаковали регионы Украины в ночь на 21 декабря. В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские военные с вечера 20 декабря до 9 утра (10:00 мск) 21 декабря применили 113 беспилотников типа «Шахед» и ракету, выпущенную из комплекса С-400. Украинские силы ПВО сбили 57 беспилотников и подавили еще 56.

В результате атаки в Харькове и Запорожье повреждения получили жилые дома. Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в Салтовском районе Харькова из-за удара «Шахеда» загорелись квартиры на первых двух этажах девятиэтажного жилого дома, ранены шесть человек. Кроме того, в Киевском районе Харькова из-за падения обломков дрона загорелась крыша жилого дома, поврежден газопровод, ранены два человека. Из-за падения обломков БПЛА в поселке Солоницевка под Харьковом произошел пожар на территории гражданского предприятия.

Украинские спасатели на месте удара беспилотника, попавшего в девятиэтажный жилой дом в Харькове, 20 декабря 2024 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Харьков, 20 декабря 2024 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA Харьков, 21 декабря 2024 года Piotr Sobik / Anadolu / Getty Images

В Запорожье из-за падения обломков беспилотника поврежден девятиэтажный жилой дом, сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, госпитализирован 12-летний мальчик. Также пострадали три женщины, от госпитализации они отказались.

В Херсонской области, как рассказал глава региональной военной администрации Александр Прокудин, российские войска в ночь на 21 декабря нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. По словам Прокудина, армия РФ применила две авиабомбы. Здание онкологического диспансера разрушено, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, комментируя ночной удар, что ВС РФ с 16 декабря атаковали Украину, применив более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и свыше 20 ракет различных типов.

«Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир», — заявил Зеленский.

Украинский президент опубликовал фото и видео, на которых видны последствия российских ударов, нанесенных в последние дни.

Война глазами читателей «Медузы»

Егор, Москва. Ненавижу войну, Путина, российских провластных политиков и пропагандистов. Очень сочувствую всем — по обе стороны фронта, — кто из-за этой никому не нужной, страшной авантюры потерял жизнь, здоровье, родных, дом. Это не изменилось за все годы войны, а в остальном переменилось многое.

В первые месяцы, весной-летом 2022 года, было ощущение, что это невозможно, что так не может быть, [что] все летим в ад. Я делал антивоенные стикеры, расклеивал по городу, где мог, писал в соцсетях о том, какой это все ужас, жертвовал деньги в организации, которые помогали украинским беженцам внутри России. Плюс к тому, я работал в месте, где все придерживаются антивоенных взглядов и могут, пользуясь эзоповым языком, высказываться против войны. Все это помогало справиться и придавало хоть какой-то смысл на фоне мрака. Не то чтобы меняло ситуацию, но давало ощущение, что ты не на стороне катастрофы.

Когда началась мобилизация, я уехал — скорее, поддавшись общей панике (до этого совершенно не собирался). Два года прожил за границей — в стране, которая мне не нравилась, где я не собирался интегрироваться, скучал по друзьям и родному городу, где бывал наездами. В итоге вернулся обратно.

Стикеры давно не расклеиваю, сижу тихо и принимаю правила игры. Работаю на том же месте, что позволяет мне думать, что помогаю, в том числе, тем россиянам, кто против войны и Путина. Иногда страшно: вдруг продолжится мобилизация, в дом прилетит дрон, сядешь в тюрьму? Но дома все-таки лучше, хотя кое-кто из моих друзей уехал навсегда и говорит, что не может здесь больше быть. Понимаю их мнение, но не разделяю. Путин рано или поздно умрет, а страна останется, и в ней по-прежнему много хороших людей. Опираюсь на друзей и тех, о ком знаю, что они разделяют мои взгляды.

Не могу сказать, что мое отношение к людям и миру сильно изменилось. Понимаю, что такое легко говорить, когда у тебя никто не погиб на войне и ты можешь жить в своем доме. Мир — жестокий и несправедливый, люди разные. Есть ужасные, есть прекрасные, но сила у тех, у кого оружие, в том числе, ядерное, и с этим приходится считаться. Возможно, это цинизм, но раз живешь в диктатуре, надо вести себя прагматично, чтобы выживать.

Я очень хочу, чтобы наступил мир, перемирие, прекращение огня, на любых условиях — просто чтобы перестали друг друга убивать. Никакого справедливого окончания у войны, видимо, не будет, но любой финал, кроме ядерной войны, лучше, чем вечное кровопролитие. А дальше посмотрим.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать.

Что происходило 20 декабря

Война Тысяча тридцать первый день. ВС РФ ударили по Киеву ракетами. По данным Украины, повреждены ТЭС и отель, по утверждению России — пункт управления СБУ и система Patriot

Что происходило 20 декабря

Война Тысяча тридцать первый день. ВС РФ ударили по Киеву ракетами. По данным Украины, повреждены ТЭС и отель, по утверждению России — пункт управления СБУ и система Patriot