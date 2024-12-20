На месте российского ракетного удара по центру Киева. 20 декабря 2024 года Vlada Liberova / Libko s/ Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. Власти города сообщили об атаке около 7 утра по местному времени (8 утра по Москве). Для защиты Киева украинские военные задействовали системы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные ударили по Киеву пятью баллистическими ракетами, выпущенными из комплексов «Искандер-М» в Воронежской и Брянской областях. «В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет», — заявили в ВСУ.

По данным городской военной администрации, обломки сбитых ракет упали в пяти районах Киева: Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Днепровском и Печерском. По состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по Москве), в результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения, госпитализированы шесть человек.

Сильнее других пострадал Голосеевский район Киева. Там повреждены офисные здания, жилые дома, отель, газопровод и автомобили. Также в районе, как сообщил глава Киева Виталий Кличко, повреждена тепломагистраль, из-за чего без тепла остались 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. Около 9 утра сотрудники «Киевтеплоэнерго» приступили к ремонтным работам. Спустя четыре часа Кличко рассказал, что сотрудники «Киевтеплоэнерго» восстановили отопление и горячее водоснабжение в большинстве зданий, но без тепла оставались 18 жилых домов, 13 ведомственных зданий и одна больница.

В Соломенском районе Киева из-за падения обломков сбитых ракет возник пожар в нежилом здании, в Шевченковском — на территории нежилой застройки, в Печерском загорелся гараж, в Днепровском обломки упали на крышу дома.

Россия

Министерство обороны РФ заявило, что 20 декабря российские военные нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» по Киеву, целями стали:

пункт управления Службы безопасности Украины,

конструкторское бюро «Луч»,

позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в министерстве обороны РФ.

Российская сторона заявила, что нанесла удар по Киеву в ответ на действия украинских военных, которые 18 декабря атаковали дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow предприятие «Комбинат Каменский» в городе города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Ранее в Минобороны РФ говорили, что российские системы ПВО сбили все шесть ракет ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow, запущенных по предприятию.

«Комбинат Каменский» — одно из крупнейших химических предприятий юга России. Как утверждал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, предприятие выпускает твердотопливные компоненты для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня и межконтинентальных баллистических ракет.

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Вооруженные силы РФ атаковали Киев на следующий день после прямой линии президента России Владимира Путина. Во время своего выступления Путин заявил, что западные системы противовоздушной обороны не могут сбить ракеты системы «Орешник». Путин предложил Западу устроить «высокотехнологичную дуэль»: выбрать цель в Киеве, окружить ее системами ПВО, после чего Россия атакует ее «Орешником». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Путина, заявил, что российский президент — «отморозок» и «долбоеб».

о прямой линии Путина

В России все хорошо, а проблемы решим потом (например, освободим Курскую область). Ведь главное — Путин уберег страну и увел ее от края пропасти Так считает сам Путин. Вот что он сказал на прямой линии — максимально коротко

о прямой линии Путина

В России все хорошо, а проблемы решим потом (например, освободим Курскую область). Ведь главное — Путин уберег страну и увел ее от края пропасти Так считает сам Путин. Вот что он сказал на прямой линии — максимально коротко

Война глазами читателей «Медузы»

Екатерина (из городка под Киевом). 24 февраля я проснулась от громких взрывов. Их было много. «Ребенок, вставай, у нас беда — война началась», — растормошила 13-летнего сына. Потом была беспомощность. Страх и беспомощность. Через неделю погиб друг сына. Родители хотели уберечь его от бомбежек и вывезли из Киева в пригород. От осколка в голову погиб. Долго умирал. Когда родственники пытались вывезти тело, расстреляли авто. Выжила только мама.

Еще яркая картинка в моей памяти. Вечер. Полупустой жилой дом. Нет света. Мужской силуэт с закрытым лицом и автоматом ломится в дверь. Из последних сил держу покерфейс: «Котенок, приготовься, сейчас наверное будем прыгать с балкона».

Что изменила в моей жизни война? Сейчас сыну уже 16. До сих пор он боится чужих. Особенно вечерами. Особенно мужчин. Если встречается прохожий, просто начинает переминаться с ноги на ногу, отворачивается лицом к стене, забору, не важно, и ждет, пока незнакомец пройдет. После психотерапевта лучше. Но, люди, за что? Ну хотя бы заикаться перестал.

Сейчас мы в другой стране. В безопасности? Представьте себя посреди океана. У вас есть только спасательный круг и больше ничего. Ни берега. Ни дна.

Беспомощность. Только страх сменился на ненависть.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать.

хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча тридцатый день. Путин говорит, что готов к переговорам «без предварительных условий», и немедленно выдвигает условия. Зеленский обсуждает с ЕС вопрос об отправке миротворцев в Украину

хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча тридцатый день. Путин говорит, что готов к переговорам «без предварительных условий», и немедленно выдвигает условия. Зеленский обсуждает с ЕС вопрос об отправке миротворцев в Украину