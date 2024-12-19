В России все хорошо, а проблемы решим потом (например, освободим Курскую область). Ведь главное — Путин уберег страну и увел ее от края пропасти Так считает сам Путин. Вот что он сказал на прямой линии — максимально коротко
Инфляция — тревожный сигнал, но в целом все стабильно. Мяса потребляем больше, чем в Европе. Не могу назвать дату, когда освободят Курскую область, но это точно произойдет. «Орешник» — современное оружие. Давайте дуэль: Запад называет объект в Киеве, мы бьем по нему «Орешником», а они пытаются перехватить — посмотрим, что получится. Мы открыты для переговоров с Киевом без предварительных условий, но только на базе стамбульских соглашений. Я не разговаривал с Дональдом Трампом более четырех лет, но готов встретиться с ним. В Сирии Россия достигла своих целей, падение Башара Асада — не наше поражение. Рождаемость — важный вопрос, но некому рожать, девочки нужны. С льготной ипотекой наведем порядок. Вопрос абортов тонкий, как и вопрос захоронения тела Ленина — мы не должны сейчас делать ничего, что раскололо бы общество. Город Грозный — современное российское чудо. Казань тоже красивая. Си Цзиньпин — мой большой друг. За последние три года я стал меньше шутить и смеяться. Решение о начале СВО надо было принимать раньше. Я не просто уберег страну (как просил Борис Ельцин) — мы отошли от края пропасти. Я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной суверенной державой.
Фото на обложке: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA
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