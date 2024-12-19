Прямая линия Путина. Да, опять она (в 21-й раз) Мы нашли в себе силы, чтобы снова посмотреть ее за вас
Что: «Прямая линия с Владимиром Путиным» (примерно 21-я — хотя формат менялся и это не точно)
Где: Трансляция в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»
Когда: Начало в полдень по Москве
Вопрос задает журналист Дмитрий Новиков из Красноярска — город готовится к празднованию 400-летия. «Сейчас в Красноярск переезжает головной офис компании „РусГидро“. Рассматриваете ли вы возможность переезда и других компаний?»
В ответ Путин обещает «обязательно над этим работать»: «По стране нужно перемещать крупные производственные компании и центры управления».
Песков пытается урезонить журналистов: «Задавая два вопроса подряд, вы лишаете своих коллег возможности задать вопрос».
Путин: «Не слушайте Пескова».
Вопросов у журналистки два — о строительстве кинозалов в Коми и о возрождении стройотрядов. Она, в частности, напоминает Путину, что он в молодости был в Коми как раз в составе стройотрядов.
Вопрос про кинозалы Путин называет неожиданным, но обещает подумать, что можно сделать для небольших населенных пунктах в арктической зоне. «Я приметил», — говорит он.
«У нас отличное патриотическое кино», — сообщает журналистка. «Да-да», — соглашается Путин и рассказывает, что смотрит былины «своими близкими малышами».
Вопрос из зала от журналистки из Коми. Она первым делом благодарит Путина за назначение врио главы республики Ростислава Гольдштейна.
Подкаст «Медузы» о перестановках глав регионов
Вопрос из зала — от «Российской газеты», об изменении ядерной доктрины: правильно ли Запад все понял?
«Я не знаю, как они поняли, надо у них спросить. Некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях, которые могут перерасти в новые угрозы. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, которые имеют ядерное оружие. И если такие страны будут создавать нам угрозы, мы оставляем за собой право применять и против них свое ядерное оружие.
Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, для Беларуси, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. И я думаю, это очень важная компонента обновленной ядерной доктрины».
«Почему такое название [„Орешник“]?» — «Честно? Не знаю».
Путин предлагает западным оппонентам выбрать объект в Киеве, поставить его под защиту ПРО и ПВО, а Россия ударит по нему «Орешником» и «посмотрим, что будет».
Следующий вопрос от представителя телеканала Минобороны РФ «Звезда». Его интересует «Орешник», которым Россия в конце ноября нанесла удар по Днепру.
Путин рассказывает о преимуществах «Орешника» и рассуждает о западных системах ПВО. Далее Путин отвлекается на рассказ о «наших ребятах на Украине», которые должны рассказать о характеристиках систем ПВО, которые присылают союзники.
От систем ПВО Путин переходит к системам ПРО, рассказывая, какие из них стоят в Польше и Румынии.
Все эти рассуждения сводятся к тому, что, по слова Путина, польские и румынские ПРО сбить «Орешник» не сможет, а имеющиеся у Украины ПВО тем более.
«Военкор» Дмитрий Кулько задает вопрос о подбитой натовской технике в Курской области: получат ли российские военные за это выплаты? «А что, есть проблемы с этим? Я знаю, что министр обороны слушает сейчас. Это все будет сделано», — отвечает Путин.
Ведущий спрашивает у Путина, почему у воюющих в Курской области не статуса «участника СВО», а только статус «участника контртеррористической операции». Путин говорит, что не знал об этом, удивлен и обещает все исправить.
«Ребята, не беспокойтесь, все будет пересчитано, все выплаты придут», — обещает Путин.
Спрашивает жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиброва, которая сейчас живет в пункте временного содержания. У нее вопрос «от всех жителей Курской области»: «Когда освободят нашу Курскую область? Когда мы сможем вернуться в свои дома? И еще одно: будут ли восстанавливать малые села, которые были разбиты?».
Путин: «Я сейчас не хочу называть дату, когда выбьют. Ребята воюют, прямо сейчас идет бой. Непонятно зачем было — военного смысла нет никакого — ВСУ заходить в Курскую область. Но мы точно абсолютно их выбьем, по-другому и быть не может».
Путин перечисляет части, воюющие в Курской области, включая 155-ю бригаду, чье знамя у него за спиной. Военных из КНДР, которые, по данным западных и украинских источников, дислоцированы в этом регионе, Путин не упоминает.
Российские войска «действуют героически», «возможности российских Вооруженных сил возрастают», говорит Путин, сидя на фоне знамени, которое держат два человека.
Следующий вопрос — от главного редактора агентства ТАСС. Михаил Петров спрашивает: «Скоро ли победа?»
Путин просит вынести знамя 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Звучит первый вопрос из зала, его задает журналистка Алина Хасаева из Северной Осетии. Она спрашивает о возрождении военного училища в регионе. Путин отвечает, что сокращение числа военных училищ в стране связано с тем, что России не нужно было столько специалистов для армии. «Сейчас мы увеличиваем армию до полутора миллионов человек. Я вам обещаю, что мы это точно проработаем».
Рост цен — вещь неприятная, но, сохраняя макроэкономические показатели, мы с ней справимся, подчеркивает Путин.
Среди других причин роста цен, говорит Путин, есть и санкции, усложняющие логистику.
Следующий вопрос о росте цен. «Вот некоторые меня послушают и скажут: „Ну что ты несешь, какой рост благосостояния“», — говорит Путин. И дальше рассказывает о росте зарплат, росте производства продуктов питания. «По мясу мы себя полностью обеспечиваем», а потребление мяса выросло в два раза — до 82 кг в год на человека — больше, чем в Европе, рассказывает он.
Масло подорожало, но это потому, что продуктов не стало настолько больше, чтобы удовлетворить выросший спрос населения.
Подкаст о Шредере можно послушать здесь
Звучит вопрос об экономике Германии, Путин вспоминает день рождения Герхарда Шредера, где звучали песни в основном на английском языке: «Суверенитет — это очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что после войны у немцев вытравили чувство суверенитета… И в конце концов это отражается на всем, в том числе на экономике».
Есть показатели, которые являются «мягко говоря, удовлетворительными», говорит Путин. Перечисляет низкий уровень безработицы и рост отдельных отраслей промышленности.
Президент РФ говорит, что с экономикой все нормально, и с большим количеством цифр рассказывает, как именно нормально.
И первый вопрос от ведущей. «Кажется, что мир сошел с ума или сходит. Как России удается удержаться».
Путин отвечает, что «когда не страшно, то скучно» и переходит к экономике, как «самому важному».
Выходит Путин.
Песков пообещал, что «президент появится через несколько минут».
Появился Дмитрий Песков. Он представляет модераторов и просит задавать вопросы кратко, «чтобы президент успел ответить на большее количество вопросов».
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