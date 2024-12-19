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Прямая линия Путина. Да, опять она (в 21-й раз) Мы нашли в себе силы, чтобы снова посмотреть ее за вас

Прямой эфир

Что: «Прямая линия с Владимиром Путиным» (примерно 21-я — хотя формат менялся и это не точно)

Где: Трансляция в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»

Когда: Начало в полдень по Москве