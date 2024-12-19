Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что системы противовоздушной обороны, которые сейчас стоят в Европе, не могут сбить ракеты системы «Орешник».

По его словам, шансов на это «никаких нет».

Экспертам на Западе, которые не верят в возможности «Орешника», он предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Если эксперты западные так полагают [что „Орешник“ можно сбить], то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? <…> И для нас это будет интересно. <…> Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Думаю, будет полезно и для нас, и для американской стороны», — сказал Путин.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он заявил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Что такое «Орешник»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Что такое «Орешник»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами