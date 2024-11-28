ВСУ не прекращают удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. С нашей стороны ответ всегда будет. За последние два дня Россия запустила по Украине 100 ракет и 466 ударных беспилотников. Поражены 17 целей — военные и оборонные объекты. Мы знаем, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить в Украину. Главари киевского режима — а они узурпаторы власти, не имеют даже права отдавать военных приказов — клянчат у своих хозяев и другую военную технику, но пусть не забывают о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон». Они по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Производство российских ракет наращивается и идет полным ходом. У нас оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. В следующем году увеличим еще на 25-30%. В нашем меню этого класса продуктов в ближайшие годы могут появиться и другие. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен.

Мы будем отвечать и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было 21 ноября. Минобороны сейчас подбирает цели для поражения — это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Серийное производство «Орешника» уже началось. Эта ракета поражает даже высокозащищенные объекты, расположенные на большой глубине. Все в пыль превращает. В случае массированного и группового применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Никакие поставки даже самого современного оружия в Украину ситуацию на поле боя не изменят. Наши парни воюют за родину, за будущее России, за своих детей. Они прекрасно понимают, за что кровь проливают. Они видят, что на их долю выпало встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию.

Это примерный пересказ выступления Владимира Путина на саммите ОДКБ в Астане. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Какой еще «Орешник»?

«Выглядит грозно. Но ничего не меняет» Что мы знаем о новой ракете, которой РФ ударила по Днепру? Какой ущерб может нанести «Орешник»? И чем ответят США? Объясняет эксперт по ядерной политике Максим Старчак

Какой еще «Орешник»?

«Выглядит грозно. Но ничего не меняет» Что мы знаем о новой ракете, которой РФ ударила по Днепру? Какой ущерб может нанести «Орешник»? И чем ответят США? Объясняет эксперт по ядерной политике Максим Старчак

Фото на обложке: Гавриил Григоров / Спутник / РИА Новости / Profimedia