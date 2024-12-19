Минобороны РФ сообщило, что Украина нанесла удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области

Украина 18 декабря нанесла ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, утверждает Минобороны России.

По версии военного ведомства, ВСУ применили шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.

Минобороны России утверждает, что российские системы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. Одна крылатая ракета «отклонена от объекта атаки, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбина», добавили в ведомстве.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заявили в Минобороны.

18 декабря руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко утверждал, что украинские войска атаковали «Комбинат Каменский».

На сайте предприятия говорится, что «Комбинат Каменский» — одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменск-Шахтинского. «Созданный в 1939 году, на протяжении всей истории Комбинат интенсивно развивался, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны», — отмечается на сайте. Коваленко заявлял, что комбинат специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности, для реактивных систем залпового огня и межконтинентальных баллистических ракет.