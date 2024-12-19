Война Тысяча тридцатый день. Путин говорит, что готов к переговорам «без предварительных условий», и немедленно выдвигает условия. Зеленский обсуждает с ЕС вопрос об отправке миротворцев в Украину

Медицинские работники транспортируют раненого военного в полевой госпиталь. Донецкая область, 17 декабря 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Путин провел прямую линию — и повторил на ней все свои старые требования для мирных переговоров

Президент России Владимир Путин днем 19 декабря провел прямую линию, в ходе которой более четырех часов отвечал на вопросы журналистов и зрителей.

Говоря о войне в Украине, Путин заявил, что готов к диалогу «без предварительных условий», после чего сразу назвал два условия: переговоры должны происходить «на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», а также «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

Путин также повторил тезис российской пропаганды о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Москва готова вести с ним промежуточный диалог, однако подписывать юридически обязывающие соглашения будет только с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком — так как, по мнению Путина, только украинский парламент остается легитимным органом власти в Киеве после истечения пятилетнего срока Зеленского.

Что думают про легитимность Зеленского сами украинцы Российские власти и пропагандисты пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность «Медуза» выяснила, что об этом думают сотрудники офиса самого Зеленского, украинские оппозиционеры и обычные жители страны

Путин также заявил, что готов в ближайшее время встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В последний раз Путин публично высказывал свои требования к Украине летом 2024 года. Тогда он требовал полного вывода украинских войск с территории четырех аннексированных Россией регионов, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия Западом антироссийских санкций.

Переговоры в Стамбуле, которые упоминал Путин, велись в первые недели войны, к середине апреля 2022 года у сторон был готов проект мирного договора. В соответствии с договоренностями, Россия должна была вывести войска с части оккупированных территорий, а Украина — отказаться от идеи вступления в НАТО в обмен на обеспечение безопасности группой стран-гарантов. Вопрос о статусе Донбасса и Крыма предполагалось отложить. Тогда соглашение не было подписано, к маю контакты между сторонами прекратились. В российской пропаганде принято считать, что подписание договора сорвал тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, который якобы заявил: «Давайте будем просто воевать».

Мир

Зеленский обсудил в Брюсселе возможность отправки миротворцев в Украину

В Брюсселе, где проходит саммит лидеров стран ЕС, обсуждалась идея размещения в Украине европейской миротворческой миссии. Об этом на пресс-конференции в ночь на 19 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в консультациях.

Зеленский заявил, что Киев поддерживает идею миротворческой миссии, так как это является «усилением Украины». Он сказал, что переговоры об этом сейчас находятся «в процессе», и он видит «позитив от некоторых лидеров». В то же время он отказался комментировать формат миссии, назвав это «чувствительным вопросом».

Идея размещения миротворческой миссии в Украине активно обсуждается в Европе в последние недели. За эту идею выступают, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а также избранный президент США Дональд Трамп. Официально участники таких переговоров не сообщают никаких деталей, отмечая, что для этого пока еще слишком рано.

Агентство Reuters 18 декабря со ссылкой на источники написало, что в рамках миротворческой миссии на линии соприкосновения могли бы быть размещены от 40 до 100 тысяч военнослужащих. Американцев среди них не будет, основу миссии составят военные из Германии, Италии, Великобритании, Франции и Польши.

Россия на официальном уровне на данный момент не высказывалась против международной миссии как таковой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь заявлял, что говорить об этом «преждевременно», так как сначала стороны должны начать переговоры.

Война глазами читателей «Медузы»

Иван (имя изменено). Я человек со стыдом в душе и мишенью на спине. Я работник российской оборонки, инженер со второй формой допуска. Я разрабатываю радиоприемники, занимаюсь этим еще с доковидных времен. Мои приемники не убивают людей, но они делаются для армии, и сейчас их используют, чтобы убивать и разрушать украинские города, чтобы передавать бесчеловечные приказы. До того, как началась война, я даже немного гордился своим трудом. Это интересная, интеллектуально затратная работа, которую может выполнять не каждый, и которая нужна для защиты страны, моих близких и меня самого. Я всегда терпеть не мог Путина, участвовал во всех акциях протеста, на какие только мог пойти. Однако со своим дипломом я пришел на оборонное предприятие. Я успокоил себя тем, что есть Путин и его шайка, а есть — защита Родины, защита жизни, здоровья и образа жизни людей. Ну и деньги тоже нужны.

Однако с 24 февраля 2022 года я понимаю, что я теперь соучастник грандиозного преступления. Были мысли уволиться, но что будет с экономикой страны, где мне дальше работать? Я ведь невыездной и буду таковым еще несколько лет, я зависим более других от российской экономики. А после начала мобилизации увольняться стало опасно для жизни. И вот я тут, пригрелся, прикормился с рук бандитов. Я не нажимаю кнопку в , но я подношу листочки с заданиями тому, кого бьют током. Я думаю, что мне однажды придется за это ответить. Когда этот день наступит, я по крайней мере буду знать, что получаю за дело. Тогда, возможно, я и посмею попросить прощения.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать.

Что происходило 18 декабря

Война Тысяча двадцать девятый день. Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву сразу после инаугурации избранного президента США

Что происходило 18 декабря

Война Тысяча двадцать девятый день. Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву сразу после инаугурации избранного президента США

«Медуза»