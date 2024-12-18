Война Тысяча двадцать девятый день. Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву сразу после инаугурации избранного президента США

Запорожье. Здание, разрушенное в результате российского обстрела. 10 декабря 2024 года Zaporizhzhia Regional Military Adminstration / Handout / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву — если его туда позовут

Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог готов посетить Москву, если получит соответствующее приглашение, написал вечером 17 декабря Bloomberg со ссылкой на источник.

Поездка может состояться вскоре после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Bloomberg называет саму возможность визита высокопоставленного американского чиновника в Москву «экстраординарным шагом» на фоне все усиливающихся санкций США в отношении России. Эта поездка, если она состоится, будет в первую очередь направлена на получение информации о позиции России, а не на достижение каких-либо договоренностей.

Келлог, сообщает Bloomberg, в январе (неясно, до инаугурации Трампа или после) также планирует визит в Киев и в несколько других европейских столиц, таких как Лондон, Париж и Рим. О планах этих поездок также написало агентство Reuters, — по его данным, во время поездки Келлог не собирается посещать Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 декабря сказал, что в Кремле «видели соответствующие сообщения СМИ», но не располагают какими-либо деталями. «Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — отметил Песков.

Представитель Трампа Кэролайн Левитт официально не стала комментировать возможные поездки Келлога, однако подчеркнула, что скорейшие переговоры и завершение российско-украинской войны являются «максимальным приоритетом» для Трампа.

На каких условиях команда Трампа будет предлагать сторонам завершить войну, пока официально не сообщалось. В западных СМИ доминирует точка зрения, что по плану Трампа Украина так или иначе должна будет де-факто отдать России часть своих территорий в обмен на гарантии безопасности, которые позволят исключить новое вторжение. Сам Трамп 16 декабря, выступая перед журналистами, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен быть готов заключить сделку».

Россия

В Пентагоне считают, что в Курской области погибли и получили ранения сотни солдат из Северной Кореи

В боях на территории оккупированной ВСУ части Курской области могли быть убиты и ранены «несколько сотен» военных из Северной Кореи, считают в Пентагоне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

По информации Пентагона, вытеснением украинских войск с захваченных территорий занимается объединенная группировка из примерно 50 тысяч российских и корейских военных. Войска КНДР не имеют боевого опыта — поэтому украинским военным удалось нанести успешные удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

Служба безопасности Украины также утверждает, что войска КНДР терпят серьезные потери в боях в Курской области. Ведомство опубликовало, как утверждается, перехваченный разговор между российским военным и его женой, которая работает в госпитале в Подмосковье. Женщина в разговоре, в частности, сообщает, что в течение нескольких дней к ним привезли около двухсот раненых корейцев. Подлинность записи этого разговора не подтверждена.

Официально Россия не подтверждает участие военнослужащих из КНДР в боях в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря заявил, что российские войска «пытаются скрыть потери среди северокорейцев».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете за 17 декабря предполагают, что Кремль и дальше будет скрывать участие корейцев в боях в Курской области, потому что «это является молчаливым признанием того, что Россия не может без помощи иностранных войск отвоевать собственную территорию».

Война глазами читателей «Медузы»

Катерина, Нижегородская область. Прошло уже больше тысячи дней и среди них не было ни одного, когда бы я не думала об этом ужасе. Проживая все этапы — отрицание, торг, гнев, депрессию — многократно. Все, кроме одного — принятия. Его не будет никогда. Остались только бессилие и тупая ненависть к властям моей страны. Постоянно плачу. Невыразимо больно. За украинцев, которые страдают, за тех россиян, которые против войны, но все равно получают ненависть от мира. Больно читать новости, но совсем перестать не могу себе позволить. Будто бы просто нет морального права забывать. Действительно, «не забудем, не простим». Себе.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 17 декабря

Война Тысяча двадцать восьмой день. Россия в ООН называет условия перемирия. В Москве убивают начальника войск радиационной и биологической защиты

Что происходило 17 декабря

Война Тысяча двадцать восьмой день. Россия в ООН называет условия перемирия. В Москве убивают начальника войск радиационной и биологической защиты

«Медуза»