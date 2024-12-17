Война Тысяча двадцать восьмой день. Россия в ООН называет условия перемирия. В Москве убивают начальника войск радиационной и биологической защиты

Следователи собирают улики на месте убийства генерала Игоря Кириллова AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Игорь Кириллов, а также его помощник Илья Поликарпов погибли около шести утра 17 декабря в результате взрыва бомбы, прикрепленной к самокату, который стоял рядом с подъездом дома на Рязанском проспекте. Мощность устройства составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия. Дело расследует главное следственное управление СК, его поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Убийство генерала Кириллова в Москве Meduza

Ответственность за взрыв фактически взяла на себя украинская разведка: через несколько часов после убийства Кириллова одновременно сразу в нескольких украинских СМИ со ссылкой на «источник в спецслужбах» вышли новости о том, что за убийством стоит СБУ. «Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных», — заявили эти источники журналистам.

Кириллов руководил войсками РХБЗ с 2017 года. После начала войны с Украиной он неоднократно обвинял Киев и Вашингтон в использовании биологического оружия, которое якобы создается в «биолабораториях» в Украине при поддержке США. Кроме того, Кириллов обвинял Украину в намерении создать «грязную бомбу» и уверял, что для этого может использоваться отработанное ядерное топливо, которое якобы ввозят на территорию страны для утилизации из Европы.

Накануне убийства СБУ объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу о военных преступлениях, назвав его ответственным за «массовое применение химического оружия против ВСУ». Несмотря на неоднократные взаимные обвинения в применении химического оружия в ходе войны, независимые международные организации, такие как ОЗХО, не подтверждали это.

Смерть Кириллова стала как минимум третьим с начала войны убийством на международно признанной территории России публичной фигуры, поддерживающей вторжение в Украину. В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге при взрыве бомбы был убит «военкор» Максим Фомин (Владлен Татарский). В августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Подмосковье погибла Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.

Мир

Россия обозначила свою переговорную позицию в ООН: никакой заморозки конфликта и участия НАТО

Россия категорически отвергает любые предложения о временной заморозке конфликта, заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном российско-украинской войне, постпред РФ Василий Небензя. Цель любой предложенной Западом заморозки, по версии Москвы, — это «дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану».

Дипломат обвинил западные страны в том, что в качестве мирного урегулирования они предлагают лишь «суррогатные формулы», которые «не устраняют угрозу для России, исходящую от киевского режима».

Небензя также подчеркнул, что Россия не допустит участия НАТО в урегулировании, заявив, что для Москвы альянс, как и перспективы членства Украины в нем, с самого начала «были частью проблемы, а не частью ее решения».

Дипломат также пригрозил, что в случае непринятия российских условий войска РФ будут продолжать наступление и «добиваться целей военным путем».

Разговоры о возможном прекращении боевых действий ведутся в преддверии вступления в должность президента США Дональда Трампа. Инаугурация состоится 20 января. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что добьется завершения войны в период между своим избранием и инаугурацией.

Представители Трампа уже ведут консультации с действующей администрацией Белого дома и с украинской стороной о том, каким могло бы быть мирное соглашение. Майк Уолтц, номинированный Трампом на пост советника по нацбезопасности, 15 декабря заявил, что команда Трампа сейчас изучает возможные пути для завершения войны России против Украины таким образом, чтобы она не возобновилась в будущем. Подробностей он не привел.

Россия последовательно обвиняет Украину и Запад в нежелании завершить боевые действия и начать переговоры. При этом Москва в последние месяцы неоднократно давала понять, что не готова на значительные компромиссы, так как ситуация на поле боя складывается благоприятно для российской армии.

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Война глазами читателей «Медузы»

Юля, Екатеринбург. <…> Как изменилась моя жизнь? Круг общения сократился до сестры и подруги. Я просто приезжала к сестре на работу и мы ревели. Год я не могла произнести «доброе утро/день/вечер». Какое, блять, «доброе утро», когда каждый день погибают люди? Праздники утратили смысл. Каждый год на день рождения и Новый год я загадывала одно единственное желание — чтобы закончилась война.

Что спасало? Спасали люди. Мое окружение против войны. Так оказалось, что все мои близкие люди придерживаются таких же взглядов, как и я. Кстати, это касается и публичных людей: музыкантов и артистов, кого я любила. Никто не разочаровал. Думаю, это большая поддержка, чтобы держаться в этом адовом треше. <…> Еще спасает музыка. И общение с украинцами. Это как связь с нормальным миром. Возможность покаяться и извиниться.

Спустя три года болит все так же. К этой боли добавились абсолютное бессилие и ощущение беспомощности. Злость на Запад, который давно мог бы помочь так, что война закончилась бы. Я все так же каждый день читаю новости. И каждый день мечтаю о завершении этой безумной войны. Я еще верю, что добро победит зло.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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