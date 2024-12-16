Война Тысяча двадцать седьмой день. Говорить о европейских миротворцах в Украине преждевременно, считают в Москве и Брюсселе. Дело о взрыве на Крымском мосту передали в суд

Военнослужащий танковой бригады ВСУ на позиции возле Покровска в Донецкой области. 13 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Говорить о европейских миротворцах в Украине пока преждевременно, публично заявляют в Брюсселе и Москве

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на первом после ее вступления в должность заседании глав МИД стран Евросоюза заявила, что перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, необходимо достичь мира.

«Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно», — сказала Каллас. Она отметила, что из недавнего интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону очевидно, что Россия не отказалась от первоначальных целей. «[Поэтому] мы не можем это [отправку миротворцев] обсуждать», — сказала она.

Дискуссию о размещении европейских миротворцев сегодня прокомментировали и в Кремле — но там, напротив, выразили мнение, что это невозможно из-за позиции Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что об этом «говорить сейчас, конечно, преждевременно», так как, по его словам, Киев не желает вести мирные переговоры с Москвой. Несколькими днями ранее Песков давал понять, что Россия в целом не отказывается от самой возможности обсуждения европейской миротворческой миссии.

Дискуссия о размещении европейских миротворцев в Украине началась после того, как о такой возможности заявил избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Радио Свобода» 13 декабря писало со ссылкой на источник, что вопрос размещения европейских миротворцев с подачи Макрона будет вынесен на саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 18-19 декабря. Источник уверял, что, несмотря на публичные заявления о «преждевременности» таких дискуссий, в реальности такое обсуждение «неизбежно». 18 декабря, как ожидается, в Брюсселе также будут присутствовать Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.

Россия

Дело о взрыве на Крымском мосту поступило в суд

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело о взрыве на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата начала слушаний пока не назначена. Всего в деле восемь фигурантов. Это руководители склада в Армавире Артем Азатьян и Георгий Азатьян, глава логистической фирмы Олег Антипов, поставщики сельхозпродукции Александр Былин и Владимир Злоб, предприниматель Дмитрий Тяжелых, фермер Роман Соломко и дальнобойщик Артур Терчанян.

Их обвиняют по статьям о совершении теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия или взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлены обвинения по части 3 статьи 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств). По версии следствия, обвиняемые входили в организованную преступную группу, которую создал первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк с целью совершения взрыва на мосту. Всем обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, ответственность за него позже взяли на себя украинские спецслужбы. По данным следствия, взрывное устройство было спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой, который доставили из Одессы через границы Болгарии, Грузии, Армении и России. В результате погиб водитель, перевозивший груз, и четыре человека, ехавшие в оказавшемся рядом легковом автомобиле. Мост ремонтировали более полугода, в течение этого времени движение по нему было ограничено. Грузовые автомобили не могут ездить по мосту до сих пор.

Адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности — с самого начала защитники заявляли, что фигуранты дела — это «набор случайных людей, которые оказались не в то время и не в том месте», и эти люди просто работают в сфере сельскохозяйственных грузоперевозок в регионе. Адвокаты также подчеркивали, что в первые дни, когда началось расследование, большинство подозреваемых сотрудничали с правоохранительными органами и сами добровольно ездили в Симферополь на допросы.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом тексте есть мат.

Юля. Я одна из тех в СПб, кто может делать вид, будто войны нет. Ходить в яркие ТРЦ на распродажи, в уютные кафе и заказывать имбирный латте, планировать елочку и подарки, искать новогоднее настроение. А внутри меня — тьма, и она растет каждый день. Старики украли мое прекрасное будущее. Зачем дальше жить, если дальше — чучхе и партия? Мне с каждым днем сложнее отвечать людям в переписке на самые обычные сообщения. Иногда я отвечаю спустя неделю на открытку с котиком от бабушки. На открытку тети не могу ответить уже два месяца. Как они могут вот это все, когда каждый день кровь и смерть, умирают дети, женщины, мужчины? Я вот не могу. Засыпаю на мокрой подушке. А утром пойду в кафе, пить ебаный латте и делать вид, что война ничего в моей жизни не поменяла.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 15 декабря

Война Тысяча двадцать шестой день. Украинские дроны атаковали базу ОМОН в Грозном. Кадыров заявил, что Россия в ответ ударила по военным ВСУ в Харькове

Что происходило 15 декабря

Война Тысяча двадцать шестой день. Украинские дроны атаковали базу ОМОН в Грозном. Кадыров заявил, что Россия в ответ ударила по военным ВСУ в Харькове

«Медуза»