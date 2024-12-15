Война Тысяча двадцать шестой день. Украинские дроны атаковали базу ОМОН в Грозном. Кадыров заявил, что Россия в ответ ударила по военным ВСУ в Харькове

Российский военный. Краснодар, 12 декабря 2024 года Sergey Pivovarov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники утром 15 декабря уже второй раз за неделю атаковали Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в атаке участвовали три украинских беспилотника. По его словам, один беспилотник упал на территории базы ОМОН «Ахмат-Грозный» Росгвардии, а два других дрона сбили силы ПВО. Глава Чечни утверждает, что никто не пострадал и не погиб.

При этом оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO сообщал по меньшей мере о пяти взрывах в городе. По данным NIYSO, целью атаки украинских беспилотников стали база ОМОН, второй полк патрульно-постовой службы МВД Чечни и военная база, откуда отправляли людей для участия в российско-украинской войне. Ни Кадыров, ни другие источники не подтверждали информацию об ударах по двум последним упомянутым объектам.

Глава Чечни заявил, что «на любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия». Кадыров утверждает, что сразу после атаки передал российским военным оперативные сведения о том, что, по данным разведки, на одном из объектов в Харькове находится много военных украинской армии. Уже в 12:00 по московскому времени, заявил Кадыров, армия России нанесла два ракетных удара из комплекса «Искандер» по Харькову, в результате чего, утверждает глава Чечни, убиты около 200 украинских военных. Кадыров не предоставил никаких доказательств, независимо эта информация не подтверждена.

При этом Россия действительно нанесла удар по Харькову в то время, о котором сообщил Кадыров. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в 11:11 по местному времени (12:11 мск), что российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, из-за чего ранена 48-летняя женщина. Глава Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сообщил, что российские военные ударили «по району жилой застройки», но в дома не попали. «Удар пришелся в землю», — заявил Терехов.

Украинские беспилотники впервые атаковали Чечню 29 октября 2024 года, а в декабре усилили атаки на регион. Об атаках сообщалось 4 и 12 декабря: в обоих случаях дроны ударили по территории специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, расположенной в четырех километрах от резиденции Кадырова. При атаке 12 декабря ранения получили четверо полицейских.

Мир

Ключевым очагом противостояния между Россией и НАТО, «невиданного со времен разгара холодной войны», становятся страны Балтийского моря, сообщила газета The Wall Street Journal 15 декабря. По словам западных чиновников, в Балтийском море после начала российско-украинской войны российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО, а российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО.

The Wall Street Journal подробно рассказала о том, как российский корвет «Меркурий» 26 ноября выпустил сигнальные ракеты по вертолету Sea Lynx немецких вооруженных сил. В тот день немецкий фрегат «Северный Рейн-Вестфалия» (F223) сопровождал корвет «Меркурий», который шел вместе с нефтяным танкером «Генерал Скобелев». Когда они дошли до места в районе датского острова Борнхольм, с немецкого фрегата вылетел вертолет, после чего российский корвет выпустил сигнальные ракеты. По данным немецких властей, в результате случившегося вертолет остался цел, никто не пострадал.

Российская разведка, по мнению стран Запада, использует коммерческие суда для атак на критически важные объекты инфраструктуры в Балтийском море, в том числе на кабели передачи данных и трубопроводы.

НАТО в прошлом почти не реагировала на подобные нападения, а иногда скрывала, что к этому причастна Россия, «чтобы не сеять панику среди населения», пишет The Wall Street Journal. Некоторые ветераны холодной войны сказали изданию, что Россия «просто вернулась к позиции, которая была привычной до падения Берлинской стены».

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«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

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«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

Война глазами читателей «Медузы»

Надежда, Лиссабон (ранее Северодонецк). Мы выехали из Северодонецка после 10 дней в подвале. Выехали через уже оккупированный Старобельск в РФ. Цель — Португалия, потому что муж уже несколько лет работал в IT-компании с офисом в Лиссабоне. Выезжали с приключениями, но живые, нас не расстреляли, хотя автоматом в нас тыкали.

Сын учился в 10-м классе. Были планы отправить его в университет в Харьков. Потом, уже в Лиссабоне, заканчивал наш лицей онлайн. В Лиссабоне же сдавал . Теперь он студент португальского вуза. Ему повезло, но он только злится на все это. В туалете вуза написано «Слава Новороссии». Интересно, тот, кто писал, был в Украине вообще?

Наверное, нам повезло. Я знаю ситуации значительно хуже. Муж здесь работает с нормальной зарплатой. Не шикуем, конечно, приходится экономить. Вспоминаю жизнь дома до войны. Тогда могли себе позволить гораздо больше, путешествия, машины, рестораны и так далее.

Я тоже работаю, но не по специальности. Я химик и всегда работала химиком, а теперь я помощник персонального помощника. Трудная, нервная и катастрофически неинтересная работа за минимальную зарплату. Надо переучиваться, а нет сил. Мне уже 44 года. А надо начинать с нуля.

За почти три года так не почувствовала землю здесь. Я как будто вишу между вселенными. До сих пор мучает совесть, что выехали и не остались в Украине. Боюсь думать, что мои друзья обвиняют нас, что мы выехали и что сын и муж должны идти воевать. Но как я должна сказать сыну: «иди умирай»? Может, это советская настройка защиты родины?

Со многими друзьями общаемся очень мало. Мы теперь разные жизни живем. Они — под ракетами, а мы без. Пытаемся уговорить родителей мужа выехать к нам, но они в стрессе, боятся дергаться, хотя они в Кривом Роге [не в своей, а] в арендованной квартире. По своему городу не тоскую. Там нет никого близкого для меня. Все уехали. Жалко свою жизнь, дом, сына, друзей. Оказывается, мы очень хорошо жили.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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