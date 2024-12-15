Украинские беспилотники, по данным телеграм-каналов, атаковали Грозный

Несколько взрывов произошло в Грозном утром 15 декабря, предположительно, из-за атаки украинских беспилотников, сообщили российские телеграм-каналы Baza и Shot.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO сообщил, что в Грозном произошло не менее пяти взрывов. По его данным, целью атаки дронов стали база ОМОН и 2-й полк патрульно-постовой службы МВД Чечни, а также военная база, откуда отправляли людей для участия в российско-украинской войне. О том, что атакованы база ОМОН и 2-й полк, также сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник.

NIYSO и телеграм-канал Astra опубликовали одинаковые видеозаписи момента атаки по Грозному. NIYSO утверждает, что на записи показан удар по базе ОМОН.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 15 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, из них 13 — над акваторией Черного моря, по одному БПЛА — в Курской и Белгородской областях. В сводке министерства не упоминается Чечня.

На момент публикации новости власти Грозного не комментировали атаку.

Это уже вторая атака беспилотников на Грозный на этой неделе. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 12 декабря, что в Грозном сбили украинский беспилотник, его обломки упали на территории специального полка полиции имени Ахмата Кадыров, ранения получили четыре человека. Этот же полк МВД беспилотники атаковали в ночь на 4 декабря.

Впервые украинские беспилотники атаковали Чечню 29 октября. Тогда под удар попал университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Кадыров говорил, что при атаке никто не пострадал, но затем заявил, что погибли украинские военнопленные, находившиеся в здании.