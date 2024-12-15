Кадыров заявил, что украинский дрон атаковал базу ОМОН в Грозном. В ответ, по его словам, Россия нанесла удар по Харькову и якобы убила 200 человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию телеграм-каналов о том, что три украинских беспилотника атаковали Грозный утром 15 декабря. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, один беспилотник упал на территории ОМОН «Ахмат-Грозный» Росгвардии, два других сбили силы ПВО. Кадыров заявил, что никто не пострадал.

Ранее оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO опубликовал несколько видеозаписей, которые жители Грозного сняли во время атаки дронов.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — заявил Кадыров. По его словам, сразу после атаки он передал российским военным оперативные данные, полученные разведкой, о расположении большого количества военных ВСУ. Уже в 12:00 мск, заявил Кадыров, ВКС России нанесли два удара из комплекса «Искандер» по объектам в Харькове, в результате чего, по данным главы Чечни, убиты около 200 военных ВСУ. Независимых подтверждений этой информации нет.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об атаке ВС РФ по Харькову в 11:11 по местному времени (12:11 мск). По его словам, российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району, в результате чего ранения получила 48-летняя женщина. «Били по району жилой застройки. К счастью, в дома не попали. Удар пришелся в землю», — заявил глава Харькова Игорь Терехов.

Украинские беспилотники в последние дни усилили атаки на Чечню. О первом подобном ударе стало известно 29 октября. Дважды целью атаки становилась территория специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, расположенная в четырех километрах от резиденции Рамзана Кадырова. При атаке беспилотника 12 декабря ранения получили четверо чеченских полицейских.