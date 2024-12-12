Украинские беспилотники атаковали Грозный. По словам Кадырова, дрон сбили над казармами спецполка МВД, ранены четыре человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном сбили украинский беспилотник в ночь на 12 декабря.

По словам Кадырова, дрон сбили в 00:55 над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова — полка МВД по Чечне. Беспилотник взорвался в воздухе, повредив крышу и стекла. Из-за упавших обломков возник небольшой пожар, его быстро потушили. «Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», — сказал Кадыров. Он добавил, что легкие ранения получили четверо бойцов караула.

Глава Чечни обвинил в атаке украинскую армию. Он пригрозил, что «только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев».

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, в том числе один — в Чечне, а три — в соседней Северной Осетии. Кроме того, восемь дронов сбили над Крымом, четыре — в Курской области.

Украинские беспилотники впервые атаковали Чечню в конце октября, когда под удар попал университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Первоначально Кадыров говорил, что в результате атаки никто не пострадал, затем заявил, что погибли украинские военнопленные, находившиеся в здании. В качестве «возмездия за атаку», заявил Кадыров, российские воздушные силы нанесли два удара дронами по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.

Беспилотники также атаковали территорию спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в ночь на 4 декабря. По данным СМИ, под удар попала казарма, никто не пострадал.

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