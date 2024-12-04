Минобороны РФ заявило о 35 сбитых украинских беспилотниках, в том числе в Рязанской и Астраханской областях. Источники сообщили о взрывах в Грозном

Министерство обороны РФ заявило, что ночью и утром 4 декабря силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников.

Военное ведомство утверждает, что в общей сложности 12 дронов были сбиты над Ростовской областью, шесть над Брянской областью, пять над Краснодарским краем, по четыре над территориями Белгородской и Рязанской областями, два над Курской областью и по одному над Астраханской и Калужской областями.

В Рязанской области системы ПВО, пишет Astra со ссылкой на очевидцев, работали в районе военного аэродрома Дягилево. «Радио Свобода» напоминает, что в Дягилево дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, бомбардировщики Ту-22МС, а также размещается центр переучивания летного состава пилотов дальней авиации. Этот аэродром после начала войны уже как минимум дважды атаковали дроны.

В Брянске, по данным телеграм-каналов, включая Shot, целью украинских беспилотников был завод микроэлектроники «Кремний Эл». Утверждается, что дроны удалось сбить, но обломки повредили кровлю и забор предприятия. Беспилотники наносили удар по заводу «Кремний Эл» 21 октября.

Кроме того, источники российских СМИ сообщают о взрывах в Грозном. По данным Baza, беспилотники пытались атаковать «один из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова». По версии телеграм-канала «Раньше всех, ну почти», речь идет о попытке удара по казарме полка, в результате которого никто не пострадал. Официально на момент публикации новости о беспилотниках в Грозном не сообщалось. В конце октября власти Чечни заявляли об ударе беспилотника по университету спецназа имени Путина в Гудермесе, в результате которого якобы погибли украинские военнослужащие, попавшие в плен.