Война Тысяча двадцать пятый день. Трамп не оставляет надежды добиться прекращения огня в Украине в первый день своего срока, но препятствием может стать Путин

Житель Киева заклеивает в своей квартире окно, разбитое в результате атаки российского беспилотника. Конец ноября, 2024 год Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Избранный президент США Дональд Трамп спустя месяц после выборов по-прежнему «серьезно настроен» добиться прекращения огня в Украине с первого дня своего вступления в должность, говорят источники NBC News.

По данным многочисленных собеседников NBC, команда Трампа по национальной безопасности провела обсуждения с нынешней администрацией Белого дома и украинскими лидерами в поисках способов окончания войны.

«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня с первого дня», — говорит один из источников.

Предложенный Трампом кандидат на пост спецпосланника по Украине и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News 13 декабря заявил, что «искренне верит» в завершение войны «в ближайшие несколько месяцев». По его словам, Трамп — единственный, кто может это сделать. Отвечая на вопрос, возможно ли такое, что Трамп пригласит президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Вашингтон для переговоров, Келлог сказал, что не удивится этому и «конечно, он [Трамп] может это сделать».

По данным собеседников NBC, советники Трампа еще не представили Киеву конкретный мирный план. Один из источников говорит, что советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько бесед со своим преемником Майком Уолцем, но они касались обмена информацией, а не конкретных стратегий прекращения войны.

что предлагают советники трампа

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

что предлагают советники трампа

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Трамп регулярно обещает положить конец конфликту (а потери с обеих сторон называет «безумием»), но в своих публичных комментариях он, как отмечает NBC News, подает неоднозначные сигналы: призывает Россию заключить мир и допускает, что США может сократить военную помощь Украине или снова ввести ограничения на использование Киевом американских ракет большой дальности. При этом остается неясным, сможет ли он убедить Владимира Путина прекратить боевые действия, пишет NBC.

И если атмосферу во взаимодействии украинцев с новой командой Трампа источники NBC описывают как «позитивную», то посты самого избранного президента, как говорят несколько собеседников, свидетельствуют, что он считает проблемой Путина, а не Украину. «Есть ощущение, что сам Трамп понимает, что украинцы не являются препятствием к миру», — говорит источник NBC.

Война глазами читателей «Медузы»

Татьяна (Буча) Замерли. Мы все замерли. Сначала очень испугались, не могли дышать, не могли поверить. Долго привыкали, частично адаптировались, но большая часть психики просто замерла. Разве можно адаптироваться к войне?

Все время ждешь, что прилетит, не можешь не ждать. Все время читаешь новости, будто можешь пропустить что-то важное, от чего зависит жизнь, вдруг не успеешь вовремя уехать, если что… Все время возвращаешься к тому, что в стране война, поправка на нее затмевает солнце.

Перед войной друзья накопили денег, сделали проект у дизайнера, а теперь нельзя сделать ремонт в квартире, хоть старый ремонт их угнетает — война! Нельзя тратить деньги на ремонт! А вдруг нужно срочно уехать или лечить кого-то?

Нельзя жить полной жизнью — война! Много людей, которым не нравится, что кто-то смеется, танцует, слушает музыку — у нас теперь многое «не на часи» (не вовремя).

Многие ругаются из-за русского языка. Из-за разных взглядов на виденье конца войны — договор или победа…

Свет отключают — становится настолько сложнее и депрессивнее, перебежки между «Включили! Срочно моем, стираем, готовим, убираем, заряжаем, заливаем термосы, переключаем интернет!» и «Выключили! Переключаем интернет, включаем лампы, сцепляем зубы и ждем»…

Желаем друг другу мирного неба каждый день и не верим в то, что говорим.

Нельзя адаптироваться к войне. Кажется, что можно, но это не так.

Потому мы только что уехали. Третий день в Европе и будто свежим воздухом не можем надышаться. Тишина, солнце, самолеты летают, люди просто живут.

Раньше мне казалось, что у нас нет стабильности. Но оказывается, до войны она была…

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча двадцать четвертый день. ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Россия: «Это ответ на удар по Таганрогу». Зеленский: «Это такой „мирный“ план Путина»

Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча двадцать четвертый день. ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Россия: «Это ответ на удар по Таганрогу». Зеленский: «Это такой „мирный“ план Путина»