Война Тысяча двадцать четвертый день. ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Россия: «Это ответ на удар по Таганрогу». Зеленский: «Это такой „мирный“ план Путина»

Черниговская область Украины, 13 декабря 2024 года

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по регионам Украины ночью и утром 13 декабря. Компания «Укрэнерго» и министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщили, что целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры. Также под удар попали транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщило посольство США в Украине. Воздушная тревога действовала во всех регионах страны.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря российские войска запустили 94 ракеты и 193 беспилотника. По данным ВСУ, Россия использовала:

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М»;

одну баллистическую ракету KN-23;

55 крылатых ракет Х-101 и Х-55СМ, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

24 крылатые ракеты «Калибр»;

семь крылатых ракет, запущенных из комплекса «Искандер-К»;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

193 ударных дрона «Шахед» и беспилотники неустановленного типа.

Воздушные силы ВСУ заявили, что украинские военные по состоянию на 11:30 сбили 80 крылатых ракет, одну баллистическую ракету, а также 80 ударных дронов. Помимо этого, утверждают ВСУ, 105 беспилотников «из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей», при этом пять «вернулись в Россию», а один улетел в Беларусь.

Командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за атаки ВС РФ подняло в воздушное пространство своей страны авиацию, поскольку под удар попала Западная Украина.

Последствия российской атаки

В результате массированной атаки повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины, из-за чего в стране ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в компании «Укрэнерго». «Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности», — заявили в компании.

В энергетической компании ДТЭК сообщили, что войска России атаковали теплоэлектростанции, которые получили серьезные повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В МАГАТЭ заявили, что пять из девяти атомных электростанций Украины «снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся атак на объекты энергетической инфраструктуры».

В Ивано-Франковской области зафиксированы попадания по объектам критической инфрастурктуры, сообщила глава региона Светлана Онищук. По ее словам, область «подверглась самой массированной атаке за время полномасштабной войны». Из-за ракетного обстрела в Бурштыне и Демьянове временно приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды, сообщили на Бурштынской ТЭС.

В Тернопольской области в результате ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры, расположенный в Тернопольском районе, там произошел пожар, сообщил «Суспiльне» первый замглавы военной администрации региона Степан Куйбида. Также в этом районе, по его словам, обломки сбитой ракеты упали возле жилых домов. Никто не пострадал.

Объекты энергетики также попали под обстрел во Львовской области, сообщил глава региональной администрации Максим Козицкий. По его словам, пострадавших нет.

В Харьковской области под российский удар попало гражданское предприятие в селе Мирное, заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По последним данным, ранения получили четыре человека. Кроме того, ночью 13 декабря в Харькове российский беспилотник попал в крышу жилого пятиэтажного дома, пострадавших нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В Черниговской области из-за атаки дронов повреждены сельскохозяйственное здание и ферма.

В Одесской области под российский ракетный удар попал Одесской район, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате падения обломков ракеты повреждена гражданская инфраструктура, в том числе офис частной транспортной компании и восемь грузовиков. Никто не пострадал.

Реакция властей Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку российской армии, заявил, что это «один из самых масштабных ударов по энергетике» страны. Зеленский сообщил, что 11 крылатых ракет удалось сбить благодаря истребителям F-16, которые Украина получила от стран Запада.

Это такой «мирный» план Путина — уничтожить все. Это так он хочет «переговоров» — терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция. Только так останавливается террор.

Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине системы ПВО Patriot, а также усилить санкции в отношении России, «чтобы реально влиять на российское производство ракет». «Болтовня Путина не останавливает — нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего надо остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает», — добавил Зеленский.

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли «массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности» в ответ на то, что ВСУ 11 декабря нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога.

Целью российского удара, по заявлению Минобороны, стали «критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса». «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили в министерстве.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины утром 11 декабря нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге, применив ракеты ATACMS. По данным российской стороны, две из шести ракет сбили, а четыре отклонили от цели средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве заявили, что незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома и автомобили, пострадал личный состав. По данным телеграм-канала Astra, ранения получил 41 российский военный. В Минобороны РФ говорили, что атака «не останется без ответа».

Война глазами читателей «Медузы»

Никита, Москва. Когда началась война, был шок и отчетливое понимание, что мир, каким мы его знали до этого, закончился. Несколько дней я просто не выходил из курилки в доме, курил и как ненормальный скролил и скролил новости. Отношение к происходящему было однозначным. Я осуждал эту войну, мне было безумно жалко украинцев. У меня половина семьи связана с этой страной. Сводный брат там. Я тут же запостил все свои эмоции в фейсбук и инсту.

Шло время, отношение к войне не менялось. Но стало меняться отношение к нам, россиянам. В силу работы я много передвигался по миру и всегда были открыты визы во все страны, от Шенгена до Австралии. И друзья были в Украине. Холодным душем стало, когда те, кого я искренне считал друзьями в Украине, написали в общий чат, что это я виноват в войне. Я ее не предотвратил.

В зарубежных поездках все чаще мне говорили в лицо, что вы, русские, — мудаки. И со временем появилось какое-то чувство вины что ли. В Париже при заселении в отеле на мое замечание менеджер отеля сказал, что вы, русские, вообще должны помалкивать. В ответ хотелось дать в лицо.

Отношение к войне не поменялось, но возник вопрос, в чем же виноваты обычные люди? Почему мы вдруг все стали людьми даже не второго сорта. Ни в какую коллективную вину и ответственность я не верю и не понимаю ее. Виноваты всегда конкретные люди и их действия!

Лично мне хочется сейчас одного, чтобы весь этот звездец хоть как-нибудь закончился! Чтобы перестали умирать люди. Мы никогда уже не вернемся в 23.02. Но хотя бы появится хоть какой-то понятный горизонт планирования! С санкциями или без них. Но нельзя жить вечно в дне сурка! А он для меня так и идет с 24.02.22, день один и тот же, только меняется ощущение себя во всем этом: вместо сострадания появляется злоба, вместо эмпатии — злоба.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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