Война Тысяча двадцать третий день. Минобороны РФ заявило об ударе по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS и пригрозило «не оставить атаку без ответа». Разведка США ждет запуска «Орешника»

Письмо жителя Изюма святому Николаю. «Дорогой святой Николай! Меня зовут Марк Сорока, мне 11 лет. Я люблю играть в конструктор Lego и рисовать. Моя мама говорит, что я хороший мальчик. Я мечтаю вернуть своего отца из русского плена. Все дети, которые ждут освобождения своих родителей из плена, мечтают получить такой подарок. Всем людям я желаю крепкого здоровья и мира». 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Минобороны РФ заявило, что удар по военному аэродрому в Таганроге в ночь на 11 декабря был нанесен ВСУ американскими ракетами ATACMS. В заявлении, распространенном Минобороны РФ, говорится, что украинские военные применили шесть ракет, две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а остальные четыре «отклонены средствами радиоэлектронной борьбы». Российское военное ведомство уверяет, что в результате ракетного удара «получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке».

При этом в заявлении Минобороны РФ говорится, что «в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава». Никакая иная официальная информация о жертвах не приводится. Astra со ссылкой на источники в медицинских учреждениях Таганрога пишет, что в результате ракетного удара пострадали 26 военнослужащих, один погиб. Еще 15 российских военнослужащих, по версии издания, были ранены в результате удара по авиаремонтному заводу, где дислоцируется одна из авиагрупп, который ВСУ также нанесли в ночь на 11 декабря. Подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Атака на Таганрог, пригрозило Минобороны РФ, «не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты».

Разведка США, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников, ожидает, что Россия «в ближайшие дни» вновь использует экспериментальную баллистическую систему средней дальности «Орешник» для удара по Украине.

Что важно знать об «Орешнике»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Что важно знать об «Орешнике»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Первый раз «Орешник» был применен 21 ноября для удара по Днепру. Президент РФ Владимир Путин тогда объявил, что «Орешник» использовали в ответ на удары западным дальнобойным оружием — ракетами ATACMS и Storm Shadow — по Брянской и Курской областям.

Удар баллистической ракеты по Днепру Meduza

Украина

Российские войска смогли прорваться в центр Часова Яра с одного из плацдармов у канала Северский Донец — Донбасс. Бои идут у главной высоты к югу от Огнеупорного комбината. Одновременно ВС РФ продолжают попытки обойти Часов Яр с юга и с севера. ВСУ пытаются сдерживать российское наступление, но у них по-прежнему не хватает сил для того, чтобы остановить войска РФ, продвигающиеся сразу на нескольких направлениях.

«Медуза» публикует фотографии, показывающие работу одного из пунктов стабилизации под Часовым Яром, куда доставляют раненых бойцов ВСУ.

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к дальнейшим переговорам с президентом РФ, несмотря на «разочаровавший» его телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся 15 ноября. По словам Шольца, которые приводит Zeit, Путин в первой за два года войны беседе лишь «повторил все свои формулировки». Однако, по мнению канцлера ФРГ, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину.

По словам Шольца, в разговоре с Путиным он также призвал «вывести войска, чтобы можно было создать основу для установления мира». «Это нужно было сделать, и я сделаю это снова», — подчеркнул канцлер ФРГ.

В Кремле разговор Путина и Шольца ранее называли «деловым, детальным и весьма откровенным».

С инициативой по мирному урегулированию выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня, но тот ответил отказом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мирная инициатива главы правительства Венгрии обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Орбана, состоявшегося 11 декабря.

«В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Послушайте подкаст «Медузы» о возможности мирных переговоров

Все эпизоды США, Германия и, вероятно, теперь еще и Турция подталкивают Украину и Россию к переговорам. Когда они станут возможны? И приведут ли к перемирию? 00:00 35:58

О намерении прекратить войну в Украине неоднократно говорил и избранный президент США Дональд Трамп. 7 декабря Трамп в Париже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе переговоров, по данным источников Reuters, Зеленский и Макрон пытались убедить Трампа, что «Путин уже не тот, что в 2017 году», когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока. Встреча в Париже, отмечало агентство, дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта».

Что думают о встрече в Париже читатели «Медузы»

Алексей (Киев) Любые личные встречи лидеров тут имеют большое значение. Как минимум то, что Трамп согласился послушать, говорит о том, что у него нет готового решения, иначе он бы не тратил время. Думаю, что, вступив в должность, Трамп предложит прекращение огня по корейскому сценарию.

Максим (Санкт-Петербург) Мне инициативы Трампа по урегулированию в Украине кажутся хоть и дикими, насколько дика сама по себе нынешняя ситуация, но здравыми и адекватными. Россия наступает и будет наступать, Украина обескровлена этой войной и уже слабо может защищаться. И война уже дошла до точки истощения. Но проблема в том, что, скорее всего, Трамп не доведет это дело до стадии воплощения, а Москва отвергнет все американские инициативы и война продолжится.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Хроника предыдущего дня войны. 11 декабря 2024 года

Война Тысяча двадцать второй день. ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу. Зеленский и Макрон говорят Трампу, что «Путин уже не тот»

Хроника предыдущего дня войны. 11 декабря 2024 года

Война Тысяча двадцать второй день. ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу. Зеленский и Макрон говорят Трампу, что «Путин уже не тот»