Разведка США предупредила о вероятности нового удара «Орешником» по Украине «в ближайшие дни»

Россия может снова применить экспериментальную баллистическую систему средней дальности «Орешник» для удара по Украине в «ближайшие дни», согласно оценке разведки США, пишут Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседника AP, применение «Орешника» в США рассматривают скорее как попытку запугивания, чем как переломный момент на поле боя. По его словам, у России всего несколько таких ракет и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые регулярно запускались по Украине.

Вашингтон не считает, что «Орешник» изменит ход войны, добавил источник Reuters «Cкорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину, которая потерпит неудачу», — сказал он.

21 ноября ВСУ заявили, что Россия впервые атаковала Днепр с применением межконтинентальной баллистической ракеты. Позже Владимир Путин выступил с обращением, в котором сказал, что российские военные нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, это стало успешным испытанием одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности под названием «Орешник».

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