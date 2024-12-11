Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины нанесли утром 11 декабря удар по военному аэродрому в Таганроге, применив шесть американских баллистических ракет ATACMS, заявило Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве утверждают, что две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а остальные четыре отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

Российские военные добавили, что эта атака «не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты».

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