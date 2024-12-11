Украинские ракеты атаковали Таганрог в ночь на 11 декабря, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Удар по Таганрогу ВСУ нанесли около 4:20 утра, сообщает телеграм-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 10 взрывов, в городе сработала система ПВО. По словам очевидцев, целью атаки мог стать военный аэродром, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По словам губернатора, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что полиция оцепила место удара, власти обследуют территорию в радиусе одного километра.

По словам главы города, повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего в 27 многоквартирных домах нет теплоснабжения. Котельную планируют восстановить к полудню.

В ночь на 11 декабря украинские беспилотники атаковали Брянскую область, заявил губернатор Александр Богомаз. Местные жители рассказали телеграм-каналу Baza, что слышали около 10 взрывов.

По словам губернатора, в результате атаки в Брянске загорелся производственный объект. По данным телеграм-канала Astra, под удар попал наливной пункт нефтепровода «Дружба» в поселке Свень (20 километров от Брянска). Спасатели МЧС потушили пожар.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 11 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в Брянской области. Атаку на Таганрог в министерстве не комментировали.