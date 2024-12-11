Война Тысяча двадцать второй день. ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу. Зеленский и Макрон говорят Трампу, что «Путин уже не тот»

Златополь, Харьковская область, после российского ракетного удара. 10 декабря 2024 года Oleksandr Stavytskyy / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Одна из главных тем уже нескольких дней — переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Как вы считаете, какое значение имеет эта встреча? Что предпримет Трамп, когда вступит в должность? Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

ВСУ в ночь на 11 декабря атаковали ракетами Таганрог, а по Брянску ударили беспилотниками. Жители Таганрога рассказали, что около 04:20 мск слышали как минимум 10 взрывов, в городе сработала система ПВО. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за ракетного удара повреждения получила котельная на улице Циолковского, из-за чего в 27 многоквартирных домах нет теплоснабжения, рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова. Предполагается, что целью удара могло быть ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» или расположенный рядом с ним 352-й авиационный ремонтный завод, писала Astra.

В телеграм-каналах появились сообщения, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS, однако подтверждений этому нет. Российские провоенные блогеры, в свою очередь, утверждают, что по Таганрогу была запущена модернизированная многоцелевая тактическая ракета Р-360М «Нептун-МД» украинского производства с радиусом действия 450–550 километров, которую впервые удалось перехватить российским средствам ПВО.

Из независимых источников подтверждения информации о типе ракеты не поступало. Ни украинские, ни российские военные удар по Таганрогу на момент публикации не комментировали.

В Брянске, по данным телеграм-канала Astra, под удар беспилотников попал наливной пункт нефтепровода «Дружба» в поселке Свень (20 километров от Брянска). Спасатели МЧС потушили пожар. О пострадавших не сообщается. Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в Брянской области.

Украина

В Запорожье 11 декабря продолжают разбирать завалы после очередного ракетного удара, нанесенного днем ранее российскими войсками. По последним данным, погибли восемь человек, еще 22 получили ранения. В результате ракетного удара, по данным главы области Ивана Федорова, повреждения получили 20 жилых домов и три нежилых здания (в том числе бизнес-центр и клиника). В ликвидации последствий ракетного удара задействованы около 160 человек и 50 единиц техники. В регионе объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара. Траур объявляют второй раз за неделю.

Поврежденное здание частной клиники в Запорожье. 10 декабря 2024 года Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Другие фотографии последствий российского удара по Запорожью

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В Запорожье второй раз за неделю объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара Фотографии последствий обстрела города

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В Запорожье второй раз за неделю объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара Фотографии последствий обстрела города

Мир

Появляются новые подробности встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в Париже 8 декабря. Как стало известно агентству Reuters, Макрон и Зеленский говорили Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году», когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока. По словам источников агентства, президенты Франции и Украины также использовали неудачи России в Сирии как аргумент в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в ходе будущих переговоров.

Макрон и Зеленский в ходе встречи были «на одной волне», рассказали собеседники Reuters, но старались «не загнать Трампа в угол», а избранный президент США вел себя «дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал. Несколько источников, близких к Трампу, сказали, что он стремится установить личные отношения, чтобы в дальнейшем решить, как действовать дальше.

Война глазами читателей «Медузы»

Ольга (Татарстан) Война изменила все! Март я не помню сквозь бесконечные новостные ленты. Потом пришлось очухиваться и как-то жить. Война изменила все. У моей семьи больше нет друзей, но теперь я понимаю, что это и не друзья были, а так… и все они, блин, все оправдывают эту войну, кто-то даже поддерживает. Все эти слова «война была бы на нашей территории», «у меня недостаточно данных», «ему там наверху виднее», «они все правильно делают», и ради справедливости надо сказать, что мы дистанцировались сами. Это ужасно! Я почти не общаюсь с отцом, он считает, что я не люблю родину. Мама считает, что мы воюем со всем миром, но возвращать Казань татарам и переезжать в исконно русские земли не хочет! Война изменила все. Я больше не знаю, как воспитывать детей. Я учу их врать и молчать, чтобы выжить среди этих целований флагов и классных часов с свошниками! И это отвратительно, противно, и я очень хочу уехать! Война изменила все! Я больше не знаю, какое образование давать детям… Они обе идут по пути творчества, но им уже диктуют, что петь, какие стихи рассказывать, какие книги читать! Дожили, книги заказываем из Бишкека, и дать почитать подружке нельзя, вдруг напишут донос!!! Война изменила все… такое чувство, что нас больше нет. Мы живы, мы дышим, едим, пьем, но нас больше нет. Нет страны, нет гордости, нет наследия. Ничего нет. Война изменила все! Нас больше нет.

Данил (Кривой Рог) Что изменилось? Жил, работал. Планировал семью. Вместо этого сижу в траншее и убиваю читателей «Медузы», которые заодно любят Путина и империи. Вот что изменилось.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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Хроника предыдущего дня войны. 10 декабря 2024 года

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