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В Запорожье второй раз за неделю объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара Фотографии последствий обстрела города
Источник: Meduza
Войска РФ 10 декабря нанесли ракетный удар по городу Запорожье. По данным на утро 11 декабря, погибли восемь человек, еще 22 получили ранения. Разбор завалов в городе продолжался, глава области Иван Федоров писал, что не исключено, что в разрушенных зданиях еще могут оставаться люди. В области второй раз за неделю объявлен траур. Предыдущий раз его объявляли 7 декабря после ракетного удара, в результате которого погибли 10 человек, 26 пострадали. «Медуза» публикует фотографии последствий удара по Запорожью, нанесенного войсками РФ 10 декабря.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.