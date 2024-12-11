В Запорожье второй раз за неделю объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара Фотографии последствий обстрела города

Войска РФ 10 декабря нанесли ракетный удар по городу Запорожье. По данным на утро 11 декабря, погибли восемь человек, еще 22 получили ранения. Разбор завалов в городе продолжался, глава области Иван Федоров писал, что не исключено, что в разрушенных зданиях еще могут оставаться люди. В области второй раз за неделю объявлен траур. Предыдущий раз его объявляли 7 декабря после ракетного удара, в результате которого погибли 10 человек, 26 пострадали. «Медуза» публикует фотографии последствий удара по Запорожью, нанесенного войсками РФ 10 декабря.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Сотрудники ГСЧС Украины эвакуируют одну из пострадавших при российском ракетном ударе по Запорожью. 10 декабря 2024 года Marianna Gura / Суспильне / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

В результате ракетного удара, по данным главы области Ивана Федорова, повреждения получили 20 жилых домов и три нежилых здания (в том числе бизнес-центр и клиника). 10 декабря 2024 года Dmytro Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Один из пострадавших в результате российского удара. 10 декабря 2024 года Dmytro Smolienko / Укринформ / SIPA / Scanpix / LETA

Поврежденное здание частной клиники в Запорожье. 10 декабря 2024 года Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Пострадавшему в результате ракетного удара оказывают первую помощь. 10 декабря 2024 года Reuters / Scanpix / LETA

Тело одного из погибших в Запорожье в результате ракетного удара. 10 декабря 2024 года Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA