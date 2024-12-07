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«Невыразимая боль. Не простим». В Запорожье день траура по жертвам российского удара. Фотографии последствий обстрела
Источник: Meduza
Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки погибли десять человек, большинство из них находились в автомобилях. Еще 26 человек пострадали, в том числе трое детей — четырех и 11 лет, а также четырехмесячный младенец. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 7 декабря в Запорожской области объявлен траур. «Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Не простим», — написал глава региона Иван Федоров в своем телеграм-канале. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Запорожью.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Осторожно! В этой галерее есть фотография убитого человека. Именно так выглядит война.