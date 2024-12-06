Российские военные ударили по Кривому Рогу и Запорожью. Есть погибшие и пострадавшие

Войска РФ вечером 6 декабря нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В результате удара разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Два человека погибли, еще 17 человек, включая шестилетнего мальчика, пострадали. Восемь пострадавших госпитализированы с ранениями, рассказал Лысак. Под завалами может находиться еще один человек, добавили в ГСЧС.

Около 18:00 (19:00 мск) российские военные ударили по Запорожью, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. В результате обстрела загорелась станция технического обслуживания, в некоторых общинах начались проблемы со светом.

При ударе по Запорожью семь человек погибли. Еще четверо, двое из которых — дети, получили ранения, сообщил Федоров.

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